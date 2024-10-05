Galatasaray’da 6 ayrılık! O yıldız da gözden çıktı

Galatasaray'da saha içinde işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrıldı.
Ardından UEFA Avrupa Ligi'nin kadro değeri en düşük takımı olan Rigas ile karşılaşan Aslan, bu maçta da 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılmaktan kurtulamadı.
Galatasaray'da puan kayıplarından Okan Buruk sorumlu tutuluyor. (AA)
OKAN BURUK ELEŞTİRİLİYOR
Galatasaray'da Kasımpaşa ve Rigas karşısında alınan beraberliklerin ardından Okan Buruk hedef tahtasında... Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, oyuncu değişikliklerinde geç kalması ve oyunu iyi okuyamaması nedeniyle tecrübeli teknik adamı eleştirdi.
Okan Buruk, defans ve orta saha hattına takviye istedi. (AA)
OCAK'TA OPERASYON VAR
Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı kırmızılılar stoper, orta saha, bek ve kanat transferi yapmak isterken, birçok isimle de yollar ayrılacak.