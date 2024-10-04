Jose Mourinho’ya talip çıktı! Gözler İsmail Kartal’da

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve ligde Galatasaray'a kaybeden Portekizli teknik adamın oynattığı futbol da geçer not alamadı.

Haziran ayında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'ye imza atarak tüm dünyada gündem olan Jose Mourinho , performansıyla tartışılmaya devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente ile berabere kalan Fenerbahçe 'de teknik direktör Jose Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun adı Everton ile anılıyor. (AA)

PREMIER LİG'DEN TEKLİF VAR

Öte yandan İngiliz basınında Jose Mourinho ile ilgili flaş bir haber yayımlandı. Football Insider'da yer alan habere göre Everton Jose Mourinho'ya talip oldu.

Sean Dyche ile yollarını ayırmak isteyen Everton'ın, David Moyes ve Jose Mourinho isimlerini gündemine aldığı belirtildi.