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Jose Mourinho'ya talip çıktı! Gözler İsmail Kartal'da

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Premier Lig ekibi Portekizli teknik adama talip oldu. Bunun üzerine sosyal medyada İsmail Kartal sesleri yükseldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 11:27 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 11:27
Jose Mourinho’ya talip çıktı! Gözler İsmail Kartal’da

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Haziran ayında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye imza atarak tüm dünyada gündem olan Jose Mourinho, performansıyla tartışılmaya devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve ligde Galatasaray'a kaybeden Portekizli teknik adamın oynattığı futbol da geçer not alamadı.

Mourinho, Twente maçının ardından konuştu. (AA)Mourinho, Twente maçının ardından konuştu. (AA)
"TÜRKİYE'YE İŞİMİ ÖĞRENMEYE GELDİM"

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente ile berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho eleştiriler hakkında, "Bazen Türkiye'ye işimi öğrenmeye geldiğimi düşünüyorum." diyerek iğneleyici bir yanıt verdi.

Mourinho'nun adı Everton ile anılıyor. (AA)Mourinho'nun adı Everton ile anılıyor. (AA)
PREMIER LİG'DEN TEKLİF VAR

Öte yandan İngiliz basınında Jose Mourinho ile ilgili flaş bir haber yayımlandı. Football Insider'da yer alan habere göre Everton Jose Mourinho'ya talip oldu.

Sean Dyche ile yollarını ayırmak isteyen Everton'ın, David Moyes ve Jose Mourinho isimlerini gündemine aldığı belirtildi.

İsmail Kartal, ligde 99 puan toplamıştı. (AA)İsmail Kartal, ligde 99 puan toplamıştı. (AA)
İSMAİL KARTAL SESLERİ

Haberin duyulması üzerine sosyal medyada İsmail Kartal sesleri de yükselmeye başladı. Ali Koç döneminde her teknik direktör ayrılığının ardından göreve gelen İsmail Kartal için 'görev beklemez' yorumları yapıldı.

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