Kerem Aktürkoğlu büyük bir başarı hikayesi yazıyor. 3. Lig'den transfer olduğu Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Kerem, milli takımın da yıldızları arasına girmişti.
Sezon başında Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçında devre arasında oyundan alınan ve teknik direktör Okan Buruk ile tartıştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı da alınmıştı.
Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euroya transfer oldu. (EPA)
12 MİLYON EUROYA GİTTİ
Bunun üzerine sarı kırmızılılardan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'nın teklifini reddederken Benfica'nın yolunu tuttu.
Aslan bu transferden 12 milyon euroluk bonservis geliri elde etti.
Kerem Aktürkoğlu Benfica kariyerine harika başladı. (EPA)
TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
Benfica'ya transfer olduğu günden bu yana oynadığı her maçta skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu, Portekizli taraftarların sevgilisi haline geldi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Kızılyıldız ve Atletico Madrid maçlarında da fileleri sarsan Kerem, devlerin iştahını kabarttı.