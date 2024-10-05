Kerem Aktürkoğlu büyük bir başarı hikayesi yazıyor. 3. Lig'den transfer olduğu Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Kerem, milli takımın da yıldızları arasına girmişti.

Sezon başında Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçında devre arasında oyundan alınan ve teknik direktör Okan Buruk ile tartıştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı da alınmıştı.