Spor yazarları Galatasaray’ın RFS beraberliğini değerlendirdi! Aslan yine Buruk: Hocam saplantılardan kurtul artık

Abdülkerim geride kaldı, Günay atılan şutta topu "Olmadı bir daha vur" gibi rakibin önüne kesti ve golü yedi. Günay aynı golü PAOK maçında yedi ve kurtardığı topu rakibin önüne kesti. Okan Buruk maalesef oyunu okuma ve hangi oyuncunun oyundan çıkması konusunda hatalar yapıyor. Ya yardımcıları yardım etmiyor ya da Okan Hoca yardımcılarının uyarılarını dinlemiyor. Maçın başından itibaren Kaan sağ bekte tank gibi oynuyordu. 2. yarı Riga sağdan iki kez geldi ikisini de Abdülkerim önledi. Üçüncü atakta da gol geldi. Skor 2-2 olduktan sonra Okan Buruk Kaan'ı oyundan aldı. Hoca olarak bu değişikliği çok önceden yapman gerekirdi. Barış Alper formsuz, eski gücünde değil. G.Saray'a iki gol atan Rigas kalan 6 maçta bir takıma iki gol atabilecek mi? Okan Hocam; şimdi "Sorumluluk benim" gibi açıklama yapma çünkü sen de zihinsel olarak formda değilsin. Abdülkerim çıktığında Nelsson varken Berkan stoper olmaz. Torreria yerine Yusuf girmez. Kurtul artık saplantılarından.. Duygularınla değil aklınla hareket et..