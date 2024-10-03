Bu filmi daha önce izledik! Galatasaray Rigas ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında FK Rīgas Futbola Skola ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı kırmızılılar Dries Mertens ve Yunus Akgün'ün golleri ile 2-0 öne geçmesine rağmen, Kasımpaşa maçında olduğu gibi beraberliğe engel olamadı.