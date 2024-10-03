Bu filmi daha önce izledik! Galatasaray Rigas ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında FK Rīgas Futbola Skola ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı kırmızılılar Dries Mertens ve Yunus Akgün'ün golleri ile 2-0 öne geçmesine rağmen, Kasımpaşa maçında olduğu gibi beraberliğe engel olamadı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında FK Rīgas Futbola Skola ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı kırmızılılar Dries Mertens ve Yunus Akgün'ün golleri ile 2-0 öne geçmesine rağmen, Kasımpaşa maçında olduğu gibi beraberliğe engel olamadı.
GOLLER
Galatasaray Mertens ile öne geçti
⚽GOOOLL!! Dries Mertens attı Galatasaray öne geçti! Gol öncesi Yunus Akgün'den harika şov! pic.twitter.com/o7J991kee2— TRT Spor (@trtspor) October 3, 2024
Yunus Akgün farkı ikiye çıkardı!
⚽GOOOLL!! Yunus Akgün farkı ikiye çıkardı! Davinson Sanchez önce topu çaldı sonra harika bir asist! pic.twitter.com/hw0m5p7EAg— TRT Spor (@trtspor) October 3, 2024
Rigas, Ikaunieks ile farkı bire indirdi
Rigas, Ikaunieks ile farkı bire indirdi. pic.twitter.com/DSm4prymS6— TRT Spor (@trtspor) October 3, 2024
Rigas, Odisharia'nın golüyle beraberliği yakaladı
Rigas, Odisharia'nın golüyle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/38YGcPafzA— TRT Spor (@trtspor) October 3, 2024
TEK FORVETE DÖNÜŞ
Galatasaray'ın Rigas ile oynadığı karşılaşmada Teknik Direktör Okan Buruk, tek forvetli sisteme dönüş yaptı.
Kasımpaşa maçnda sakatlanan Osimhen'in ardından Icardi'yi ileri uçta görevlendiren başarılı antrenör, Michy Batshuayi'yi ise yedek bekletti.
MERTENS'TEN İLK
Galatasaray'ı zorlu randevuda öne geçiren Dries Mertens bu sezon ilk defa Avrupa kupalarında gol sevinci yaşadı.
Belçikalı futbolcu geride kalan 11 karşılaşmada 3 kez ağları sarsıp 2 de asist yapmıştı.
SANCHEZ'İN ASİSTLERİ AVRUPA'DA
Sarı kırmızılı ekibin geçen sezon Totttenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
Kolombiyalı yıldızın 2 asisti de Avrupa kupalarındaydı. Deneyimli stoper Yunus Akgün'ün fileleri havalandrdığı pozisyonda pası veren isim oldu.
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık fikstürü şöyle:
1. hafta: Galatasaray-PAOK (Yunanistan): 3-1
2. hafta: RFS (Letonya)-Galatasaray: 2-2
3. hafta: Galatasaray-Eifsborg (İsveç)
4. hafta: Galatasaray-Tottenham (İngiltere)
5. hafta: AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray
6. hafta: Malmö (İsveç)-Galatasaray
7. hafta: Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)
8. hafta: Ajax (Hollanda)-Galatasaray