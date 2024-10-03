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Bu filmi daha önce izledik! Galatasaray Rigas ile 2-2 berabere kaldı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde FK Rīgas Futbola Skola karşısında Dries Mertens ve Yunus Akgün ile 2-0 öne geçse de Kasımpaşa maçındaki gibi üstünlüğünü koruyamadı. Sarı kırmızılılar rakibiyle 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. İşte FK Rīgas Futbola Skola - Galatasaray maçında yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 18:30 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 21:46
Bu filmi daha önce izledik! Galatasaray Rigas ile 2-2 berabere kaldı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında FK Rīgas Futbola Skola ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı kırmızılılar Dries Mertens ve Yunus Akgün'ün golleri ile 2-0 öne geçmesine rağmen, Kasımpaşa maçında olduğu gibi beraberliğe engel olamadı.

Galatasaray Letonya'da Rigas ile karşılaştı. [AFP]Galatasaray Letonya'da Rigas ile karşılaştı. [AFP]

GOLLER

Galatasaray Mertens ile öne geçti

Yunus Akgün farkı ikiye çıkardı!


Rigas, Ikaunieks ile farkı bire indirdi

Rigas, Odisharia'nın golüyle beraberliği yakaladı

Mauro Icardi kaptan olarak sahneye çıktı. [EPA]Mauro Icardi kaptan olarak sahneye çıktı. [EPA]

TEK FORVETE DÖNÜŞ

Galatasaray'ın Rigas ile oynadığı karşılaşmada Teknik Direktör Okan Buruk, tek forvetli sisteme dönüş yaptı.

Kasımpaşa maçnda sakatlanan Osimhen'in ardından Icardi'yi ileri uçta görevlendiren başarılı antrenör, Michy Batshuayi'yi ise yedek bekletti.

Dries Mertens Avrupa'daki ilk golünü Rigas FS'ye attı. [AFP]Dries Mertens Avrupa'daki ilk golünü Rigas FS'ye attı. [AFP]

MERTENS'TEN İLK

Galatasaray'ı zorlu randevuda öne geçiren Dries Mertens bu sezon ilk defa Avrupa kupalarında gol sevinci yaşadı.

Belçikalı futbolcu geride kalan 11 karşılaşmada 3 kez ağları sarsıp 2 de asist yapmıştı.

Davinson Sanchez geçen sezon 2 asist yapmıştı. [REUTERS]Davinson Sanchez geçen sezon 2 asist yapmıştı. [REUTERS]

SANCHEZ'İN ASİSTLERİ AVRUPA'DA

Sarı kırmızılı ekibin geçen sezon Totttenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Kolombiyalı yıldızın 2 asisti de Avrupa kupalarındaydı. Deneyimli stoper Yunus Akgün'ün fileleri havalandrdığı pozisyonda pası veren isim oldu.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık fikstürü şöyle:

1. hafta: Galatasaray-PAOK (Yunanistan): 3-1

2. hafta: RFS (Letonya)-Galatasaray: 2-2

3. hafta: Galatasaray-Eifsborg (İsveç)

4. hafta: Galatasaray-Tottenham (İngiltere)

5. hafta: AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

6. hafta: Malmö (İsveç)-Galatasaray

7. hafta: Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)

8. hafta: Ajax (Hollanda)-Galatasaray

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