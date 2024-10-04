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Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'da şok gelişme!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Kırmızı Şeytanlar'da zorlu maç öncesi şoke eden gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınına göre Bruno Fernandes'in ardından o isim de Fenerbahçe karşılaşmasına çıkamayabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 13:29 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 13:29
Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United’da şok gelişme!

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Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da işler yolunda gitmiyor. Ligde 6 hafta sonunda 13. sırada bulunan Kırmızı Şeytanlar adeta galibiyeti unuttu.

Manchester United galibiyeti unuttu. (REUTERS)Manchester United galibiyeti unuttu. (REUTERS)
GALİBİYETİ UNUTTU

Crystal Palace beraberliğinin ardından Tottenham'a sahasında 3-0 yenilen Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü başladı.

İlk maçında Twente ile Old Trafford'da berabere kalan United, ikinci maçında 2-0 öne geçtiği Porto deplasmanından beraberlikle ayrıldı.

Erik ten Hag ismi tartışılmaya devam ediyor. (REUTERS)Erik ten Hag ismi tartışılmaya devam ediyor. (REUTERS)
SIRADAKİ MAÇ FENERBAHÇE

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar sonunda 2 puan toplayabilen Manchester United, 3. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

24 Ekim Perşembe günü oynanancak maçta kırmızı kart cezalısı Bruno Fernandes forma giyemeyecek.

Erik ten Hag taraftarlardan sabır istedi. (REUTERS)Erik ten Hag taraftarlardan sabır istedi. (REUTERS)
SON MAÇI OLABİLİR

Öte yandan, Manchester United'ın başında 3. sezonunu geçiren Erik ten Hag ile ipler kopma noktasına geldi.

Manchester Evening News'in haberine göre Hollandalı teknik adam, Aston Villa karşısında alınacak sonuca göre görevinden alınabilir.

ten Hag'ın Kadıköy'deki maçta takımının başında olup olmayacağının Aston Villa maçına bağlı olduğu belirtildi.

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