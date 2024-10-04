Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United’da şok gelişme!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da işler yolunda gitmiyor. Ligde 6 hafta sonunda 13. sırada bulunan Kırmızı Şeytanlar adeta galibiyeti unuttu.
Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da işler yolunda gitmiyor. Ligde 6 hafta sonunda 13. sırada bulunan Kırmızı Şeytanlar adeta galibiyeti unuttu.
GALİBİYETİ UNUTTU
Crystal Palace beraberliğinin ardından Tottenham'a sahasında 3-0 yenilen Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü başladı.
İlk maçında Twente ile Old Trafford'da berabere kalan United, ikinci maçında 2-0 öne geçtiği Porto deplasmanından beraberlikle ayrıldı.
SIRADAKİ MAÇ FENERBAHÇE
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar sonunda 2 puan toplayabilen Manchester United, 3. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
24 Ekim Perşembe günü oynanancak maçta kırmızı kart cezalısı Bruno Fernandes forma giyemeyecek.
SON MAÇI OLABİLİR
Öte yandan, Manchester United'ın başında 3. sezonunu geçiren Erik ten Hag ile ipler kopma noktasına geldi.
Manchester Evening News'in haberine göre Hollandalı teknik adam, Aston Villa karşısında alınacak sonuca göre görevinden alınabilir.
ten Hag'ın Kadıköy'deki maçta takımının başında olup olmayacağının Aston Villa maçına bağlı olduğu belirtildi.