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Galatasaray'da 6 ayrılık! O yıldız da gözden çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Rigas FS ile karşılaşan Galatasaray, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı. Daha önce 5 isimle yolların ayrılmasını isteye Buruk, bir yıldızdan daha vazgeçti. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:31 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:31
Galatasaray’da 6 ayrılık! O yıldız da gözden çıktı

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Galatasaray'da saha içinde işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrıldı.

Ardından UEFA Avrupa Ligi'nin kadro değeri en düşük takımı olan Rigas ile karşılaşan Aslan, bu maçta da 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray'da puan kayıplarından Okan Buruk sorumlu tutuluyor. (AA)Galatasaray'da puan kayıplarından Okan Buruk sorumlu tutuluyor. (AA)
OKAN BURUK ELEŞTİRİLİYOR

Galatasaray'da Kasımpaşa ve Rigas karşısında alınan beraberliklerin ardından Okan Buruk hedef tahtasında... Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, oyuncu değişikliklerinde geç kalması ve oyunu iyi okuyamaması nedeniyle tecrübeli teknik adamı eleştirdi.

Okan Buruk, defans ve orta saha hattına takviye istedi. (AA)Okan Buruk, defans ve orta saha hattına takviye istedi. (AA)
OCAK'TA OPERASYON VAR

Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı kırmızılılar stoper, orta saha, bek ve kanat transferi yapmak isterken, birçok isimle de yollar ayrılacak.

Kerem Demirbay, son haftalarda gösterdiği performansla eleştirildi. (AA)Kerem Demirbay, son haftalarda gösterdiği performansla eleştirildi. (AA)
6 İSİM YOLCU

A Spor'un haberine göre Galatasaray; Victor Nelsson, Jelert, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Eyüp Aydın ile yollarını ayıracak.

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