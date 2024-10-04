Galatasaray’da 6 ayrılık! O yıldız da gözden çıktı

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Galatasaray'da saha içinde işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrıldı. Ardından UEFA Avrupa Ligi'nin kadro değeri en düşük takımı olan Rigas ile karşılaşan Aslan, bu maçta da 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray'da puan kayıplarından Okan Buruk sorumlu tutuluyor. (AA)

OKAN BURUK ELEŞTİRİLİYOR Galatasaray'da Kasımpaşa ve Rigas karşısında alınan beraberliklerin ardından Okan Buruk hedef tahtasında... Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, oyuncu değişikliklerinde geç kalması ve oyunu iyi okuyamaması nedeniyle tecrübeli teknik adamı eleştirdi.