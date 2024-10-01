Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! Forma yok

Kasımpaşa maçında büyük bir rotasyona giden ve puan kaybı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 'un Letonya ekibi Rigas ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında ideal 11'ine dönmesi bekleniyor.

Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası oldukça eleştirildi. (AA) TEPKİ ALMIŞTI Kasımpaşa maçında büyük bir rotasyona giden ve puan kaybı yaşayan Okan Buruk , 3-0'dan 3-3'e gelen maç sonrası takımın performansı ve kadro tercihleri nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.

Jelert, transfer olduğu günden bu yana performansıyla soru işareti yaratmaya devam ediyor. (AA)

3 İSME KESİK!

Okan Buruk, Rigas maçında öncelik olarak takımın defans hattını değiştirecek. Deneyimli teknik adam stoperde Victor Nelsson yerine Davinson Sanchez'i, sağ bekte de Elias Jelert yerine Kaan Ayhan'a görev verecek.