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Okan Buruk'tan 3 yıldıza kesik! Forma yok

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olmadığı isimleri kızağa çekecek. Avrupa Ligi'nde Rigas ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılarda Buruk, bu maçla birlikte 3 yıldızını kulübeye oturtacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:39 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:39
Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! Forma yok

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Kasımpaşa maçında büyük bir rotasyona giden ve puan kaybı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Letonya ekibi Rigas ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında ideal 11'ine dönmesi bekleniyor.

Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası oldukça eleştirildi. (AA)Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası oldukça eleştirildi. (AA)
TEPKİ ALMIŞTI

Kasımpaşa maçında büyük bir rotasyona giden ve puan kaybı yaşayan Okan Buruk, 3-0'dan 3-3'e gelen maç sonrası takımın performansı ve kadro tercihleri nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.

Jelert, transfer olduğu günden bu yana performansıyla soru işareti yaratmaya devam ediyor. (AA)Jelert, transfer olduğu günden bu yana performansıyla soru işareti yaratmaya devam ediyor. (AA)
3 İSME KESİK!

Okan Buruk, Rigas maçında öncelik olarak takımın defans hattını değiştirecek. Deneyimli teknik adam stoperde Victor Nelsson yerine Davinson Sanchez'i, sağ bekte de Elias Jelert yerine Kaan Ayhan'a görev verecek.

Kerem Demirbay ve Nelsson, Kasımpaşa maçında sınıfta kaldı. (AA)Kerem Demirbay ve Nelsson, Kasımpaşa maçında sınıfta kaldı. (AA)
DEMİRBAY DA KULÜBEYE

Orta sahada kötü performansıyla eleştirilen Kerem Demirbay'ın yerine de Uruguaylı ön libero Lucas Torreira'ya forma verecek Buruk'un sol kanatta da Avrupa kadrosunda olmayan Macar yıldız Rolland Sallai'nin yerine de Barış Alper'i tercih etmesi bekleniyor.

Forvette ise Mauro Icardi'nin forma giymesi ön görülüyor.

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