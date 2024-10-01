Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Twente maçında o isimler sahada

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapatan Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi.
Ülkemizi Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte temsil eden sarı-lacivertiler, 2. hafta maçında Twente'ye konuk olacak.
Mourinho, Avrupa'da 2'de 2 yapmak istiyor. (AA)
İlk maçta Union Saint-Gilloise'yi mağlup ederek 3 puanı hanesinde yazdıran Jose Mourinho'nun öğrencileri, Twente deplasmanında hata yapmak istemiyor.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İrfan Can Kahveci, maça 11'de başlayacak. (AA)
İRFAN CAN KAHVECİ 11'E
Deneyimli teknik adamın, Union Saint-Gilloise maçında olduğu gibi Twente maçında da İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de başlatması bekleniyor.
Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün yerine ise Becao forma giyecek.