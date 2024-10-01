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Fenerbahçe'de 11 değişiyor! Twente maçında o isimler sahada

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupla Ligi'ne çevrildi. Sarı lacivertliler, 2. hafta maçında deplasmanda Twente ile karşılaşacak. İlk maçında Saint Gilloise'yı mağlup eden Kanarya, 2'de 2 yapmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho, biri zorunlu olmak üzere ilk 11'de 3 değişikliğe gidecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 15:52 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 15:52
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Twente maçında o isimler sahada

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapatan Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi.

Ülkemizi Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte temsil eden sarı-lacivertiler, 2. hafta maçında Twente'ye konuk olacak.

Mourinho, Avrupa'da 2'de 2 yapmak istiyor. (AA)Mourinho, Avrupa'da 2'de 2 yapmak istiyor. (AA)

İlk maçta Union Saint-Gilloise'yi mağlup ederek 3 puanı hanesinde yazdıran Jose Mourinho'nun öğrencileri, Twente deplasmanında hata yapmak istemiyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

İrfan Can Kahveci, maça 11'de başlayacak. (AA)İrfan Can Kahveci, maça 11'de başlayacak. (AA)
İRFAN CAN KAHVECİ 11'E

Deneyimli teknik adamın, Union Saint-Gilloise maçında olduğu gibi Twente maçında da İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün yerine ise Becao forma giyecek.

Fenerbahçe ilk maçında USG'yi 2-1 yendi. (AA)Fenerbahçe ilk maçında USG'yi 2-1 yendi. (AA)
MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Twente karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, En Nesyri.

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