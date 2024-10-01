Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Twente maçında o isimler sahada

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapatan Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi.



Ülkemizi Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte temsil eden sarı-lacivertiler, 2. hafta maçında Twente'ye konuk olacak.

Mourinho, Avrupa'da 2'de 2 yapmak istiyor. (AA)



İlk maçta Union Saint-Gilloise'yi mağlup ederek 3 puanı hanesinde yazdıran Jose Mourinho'nun öğrencileri, Twente deplasmanında hata yapmak istemiyor.



Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.