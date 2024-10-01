Hakem Mehmet Türkmen'den Mourinho sözleri! "Ondan bunları duymak..."

Mehmet Türkmen, Çağlar Söyüncü ile konuşuyor. (AA)

"HERKESİ MUTLU EDER"



Mehmet Türkmen yaptığı açıklamada "Jose Mourinho dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri. Ondan güzel şeyler duymak herkesi mutlu eder. Sadece Mourinho'dan değil, Türk futbolunda birçok isimden duyduğum sözler beni çok mutlu ediyor. O 90 dakikayı, o insanlarla paylaşmak çok güzel. Hayranlıkla izlediğim futbolcular şimdi teknik direktör olarak görev yapıyor. Futbolu onlarla paylaşmak güzel, onların da benimle sahayı paylaşmasından mutlu olmaları beni keyiflendiriyor." ifadelerini kullandı.