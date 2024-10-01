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Hakem Mehmet Türkmen'den Mourinho sözleri! "Ondan bunları duymak..."

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Alanyaspor maçında düdük çalan Mehmet Türkmen, karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun övgülerini almıştı. Genç hakemden Mourinho'nun o sözlerine yanıt geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 16:40 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 16:40
Hakem Mehmet Türkmen’den Mourinho sözleri! Ondan bunları duymak...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Alanyaspor ile oynadıkları maçın ardından tebrik ettikleri 32 yaşındaki genç hakem Mehmet Türkmen açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun "Hakem 30 yaşında, çok üst seviye. Gerçekten tebrik ederim" dediği Mehmet Türkmen, dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın bu sözleri hakkında Beyaz TV'ye konuştu.

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"HERKESİ MUTLU EDER"

Mehmet Türkmen yaptığı açıklamada "Jose Mourinho dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri. Ondan güzel şeyler duymak herkesi mutlu eder. Sadece Mourinho'dan değil, Türk futbolunda birçok isimden duyduğum sözler beni çok mutlu ediyor. O 90 dakikayı, o insanlarla paylaşmak çok güzel. Hayranlıkla izlediğim futbolcular şimdi teknik direktör olarak görev yapıyor. Futbolu onlarla paylaşmak güzel, onların da benimle sahayı paylaşmasından mutlu olmaları beni keyiflendiriyor." ifadelerini kullandı.

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"HEDEFİM FİNALLER YÖNETMEK"

Hedefleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Mehmet Türkmen, "Hakem olarak Türk hakemliğini, ailemi ve arkadaşlarımı dünya futbolunda temsil etmek istiyorum. Bunun için elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Özel fizyoterapistlerle, psikologlarla ve kondisyonerlerle çalışıyorum. Dünya futbolunda Türk hakemliğinin de yeri olsun istiyorum. Şampiyonlar Ligi finali ve Dünya Kupası finali yönetmeyi çok isterim." dedi.

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