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ÖZEL | Batshuayi'nin derdi belli oldu! İşte tavırlarının sebebi

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, yeni takımında tartışılmaya devam ediyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Belçikalı yıldız, PAOK ve Kasımpaşa maçlarında taraftarın tepkisini çekti. Batshuayi için iki flaş iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 10:25 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 10:25
ÖZEL | Batshuayi’nin derdi belli oldu! İşte tavırlarının sebebi

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Batshuayi ismi tartışma yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız, sarı kırmızılılara imza atarak gündem olmuştu.

Ligin ilk karşılaşmalarında ve Young Boys eşleşmesinde iyi bir oyun sergileyen Batsman, daha sonra ise yokları oynadı.

Batshuayi PAOK karşılaşmasında tepki gördü. (AA)Batshuayi PAOK karşılaşmasında tepki gördü. (AA)
PAOK MAÇI TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı PAOK maçında, Batshuayi sonradan oyuna dahil oldu. 3-2 devam eden maçın son bölümünde umursamaz tavrı ve kaybettiği toplar nedeniyle hem Okan Buruk hem taraftarlar, yıldız oyuncuya tepki göstermişti.

Ligde oynanan ve puan kaybıyla sonuçlanan Kasımpaşa maçının da son bölümünde oyuna dahil olan Batshuayi, etkisiz bir performans sergiledi.

Batshuayi, Fenerbahçe derbisinde süre almadı. (AA)Batshuayi, Fenerbahçe derbisinde süre almadı. (AA)
OKAN BURUK'A KÜSTÜ

Son dönemde performansı düşen Batshuayi ile ilgili 2 flaş iddia ortaya atıldı. İlk iddiaya göre 30 yaşındaki futbolcu derbide şans bulamayınca hocası Okan Buruk'a küstü.

Batshuayi, Osimhen transferinin ardından 3. forvet konumuna geriledi. (AA)Batshuayi, Osimhen transferinin ardından 3. forvet konumuna geriledi. (AA)
OSIMHEN ETKİSİ

İkinci iddia ise Victor Osimhen'in transferi... Belçikalı golcü, Icardi'nin sakatlığında 11'de oynamayı düşünürken Osimhen transferi sonrası yine kulübeye çekildi.

Süreleri azalan yıldız oyuncunun bu transferden olumsuz etkilendiği ve form düşüklüğü yaşadığı öne sürüldü.

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