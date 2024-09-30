ÖZEL | Batshuayi’nin derdi belli oldu! İşte tavırlarının sebebi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Batshuayi ismi tartışma yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız, sarı kırmızılılara imza atarak gündem olmuştu.
Ligin ilk karşılaşmalarında ve Young Boys eşleşmesinde iyi bir oyun sergileyen Batsman, daha sonra ise yokları oynadı.
Batshuayi PAOK karşılaşmasında tepki gördü. (AA)
PAOK MAÇI TEPKİ ÇEKTİ
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı PAOK maçında, Batshuayi sonradan oyuna dahil oldu. 3-2 devam eden maçın son bölümünde umursamaz tavrı ve kaybettiği toplar nedeniyle hem Okan Buruk hem taraftarlar, yıldız oyuncuya tepki göstermişti.
Ligde oynanan ve puan kaybıyla sonuçlanan Kasımpaşa maçının da son bölümünde oyuna dahil olan Batshuayi, etkisiz bir performans sergiledi.
Batshuayi, Fenerbahçe derbisinde süre almadı. (AA)
OKAN BURUK'A KÜSTÜ
Son dönemde performansı düşen Batshuayi ile ilgili 2 flaş iddia ortaya atıldı. İlk iddiaya göre 30 yaşındaki futbolcu derbide şans bulamayınca hocası Okan Buruk'a küstü.