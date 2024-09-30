Osimhen’in son durumu belli oldu! Rigas maçında oynayacak mı?

Galatasaray Süper Lig 'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar Osimhen'in 2 ve Icardi 'nin tek golüyle 3-0 öne geçerken, 90 dakika sonunda sahadan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray için maçın kırılma anlarından biri Osimhen'in sakatlanması oldu. İlk yarının son dakikalarında kas sakatlığı yaşayan Nijeryalı yıldız, devre arasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

Osimhen'in Rigas maçında riske edilmesi beklenmiyor. (AA)

SON DURUMU NETLEŞTİ

Osimhen'in çekilen MR'ında bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. Ancak Sabah'ın haberine göre, Osimhen'in, teknik ekip tarafından perşembe günü deplasmanda oynanacak Rigas Skola karşılaşmasında tedbir amaçlı dinlendirilmesi bekleniyor.