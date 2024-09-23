Fenerbahçe’de kadro değişiyor! O isimler kulübeye

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Sarı lacivertliler 3-1 kaybedilen maçın ardından henüz 6. haftada ezeli rakibinin 5 puan gerisine düştü.
Derbide oynanan futbol da teknik direktör Jose Mourinho'yu memnun etmezken, Portekizli teknik adam Avrupa sınavıyla birlikte kadroda revizyona gidecek.
Jose Mourinho, derbideki performanstan memnun kalmadı. (AA)
GÖZLER SAINT GILLOISE MAÇINDA
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına Union Saint Gilloise karşısında çıkacak. Sarı lacivertliler rakibiyle perşembe akşamı Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Sarı lacivertlilerde Galatasaray maçına göre bazı isimler ilk 11'deki yerini kaybedecek.
Sofyan Amrabat, gösterdiği performansla beğeni topladı. (AA)
RADİKAL KARARLAR
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren ve performansıyla beğeni toplayan Sofyan Amrabat'ı ilk 11'e monte edecek.
Kanarya'da bu doğrultuda formasını kaybeden isim ise İsmail Yüksek olacak.