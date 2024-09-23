SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de kadro değişiyor! O isimler kulübeye

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler Saint Gilloise ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına çevrildi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'i değiştirme kararı aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 13:48 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 13:48
Fenerbahçe’de kadro değişiyor! O isimler kulübeye

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Sarı lacivertliler 3-1 kaybedilen maçın ardından henüz 6. haftada ezeli rakibinin 5 puan gerisine düştü.

Derbide oynanan futbol da teknik direktör Jose Mourinho'yu memnun etmezken, Portekizli teknik adam Avrupa sınavıyla birlikte kadroda revizyona gidecek.

Jose Mourinho, derbideki performanstan memnun kalmadı. (AA)Jose Mourinho, derbideki performanstan memnun kalmadı. (AA)
GÖZLER SAINT GILLOISE MAÇINDA

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına Union Saint Gilloise karşısında çıkacak. Sarı lacivertliler rakibiyle perşembe akşamı Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Sarı lacivertlilerde Galatasaray maçına göre bazı isimler ilk 11'deki yerini kaybedecek.

Sofyan Amrabat, gösterdiği performansla beğeni topladı. (AA)Sofyan Amrabat, gösterdiği performansla beğeni topladı. (AA)
RADİKAL KARARLAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren ve performansıyla beğeni toplayan Sofyan Amrabat'ı ilk 11'e monte edecek.

Kanarya'da bu doğrultuda formasını kaybeden isim ise İsmail Yüksek olacak.

İrfan Can Kahveci, 11'deki yerine dönüyor. (AA)İrfan Can Kahveci, 11'deki yerine dönüyor. (AA)
TADIC KULÜBEYE

Fenerbahçe'de derbi performansıyla eleştirilen Dusan Tadic de ilk 11'deki yerini kaybedecek. Sırp yıldız yerine taraftarların sevgilisi olan İrfan Can Kahveci forma giyecek.

Ali Koçun vermediği söz yine gündem! Bu ne yaman çelişkiAli Koçun vermediği söz yine gündem! Bu ne yaman çelişki
Ali Koç'un vermediği söz yine gündem! 'Bu ne yaman çelişki'
Süper Ligin şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...Süper Ligin şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...
Süper Lig'in şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...
Fenerbahçede planları Osimhen bozdu! İlginç rakamlarFenerbahçede planları Osimhen bozdu! İlginç rakamlar
Fenerbahçe'de planları Osimhen bozdu! İlginç rakamlar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti’ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi
CHP’de penaltı kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaş’a olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok
Türk Telekom
Şehit Şeyda Yılmaz’ın komşusu açıkladı: 5 günlük izne gelecekti
Fenerbahçe’de kadro değişiyor! O isimler kulübeye
Arnavutluk’ta Bektaşi Devleti kuruluyor! Vatikan değil FETÖ benzeri yapı: Perde arkasından İsrail ve Soros çıktı
Narin Güran cinayetinde gizli tanık mı var? | TÜBİTAK da devrede! Yeni kamera kayıtları didik didik inceleniyor | Enes’in kolunu kim ısırdı?
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında ceza yağdı! Kadir İstekli’ye 36 Yusuf Ziya Gümüşel’e 18 yıl hapis... Anne hakkında yakalama kararı
Ali Koç’un vermediği söz yine gündem! ’Bu ne yaman çelişki’
Türkiye kasımda yeni not artışı alabilir: Gözler 1 Kasım’da
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! İsrail’den Lübnan’a saldırı | Cep telefonlarına mesaj: Evleri boşaltın
Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...
Başkan Erdoğan’dan ABD’deki düşünce kuruluşu temsilcileriyle toplantıda önemli açıklamalar
Süper Lig’in şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...
MEMURA-EMEKLİYE OCAK ZAMMI | Yeni ipuçları geldi: 42 bin 855 TL’yi aşacak mı?
SON DAKİKA