Fenerbahçe’de kadro değişiyor! O isimler kulübeye

İrfan Can Kahveci, 11'deki yerine dönüyor. (AA)

TADIC KULÜBEYE

Fenerbahçe'de derbi performansıyla eleştirilen Dusan Tadic de ilk 11'deki yerini kaybedecek. Sırp yıldız yerine taraftarların sevgilisi olan İrfan Can Kahveci forma giyecek.