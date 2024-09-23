Fenerbahçe
'de yönetimden teknik heyete herkes Galatasaray
maçını bir mağlubiyet olarak görürken, 6. haftada puan farkı 5'e çıktı, psikolojik üstünlük de sarı-kırmızılı takıma geçti.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk derbi maçına çıktı. (AFP)
Teknik Direktör Jose Mourinho hafta boyunca savunma güvenliği vurgusu yaparken, Portekizli çalıştırıcının en çok önem verdiği bu sistem derbide adeta çöktü. Zorlu mücadele öncesinde ligdeki son 3 maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertli takıma tek bir oyuncunun performansı yetti, o da Osimhen
oldu.
Osimhen, Fenerbahçe derbisini 1 asistle tamamladı. (AA)
Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray
'a gelen yıldız futbolcu, Fenerbahçe
'nin defans hattındaki bütün uyumu bozarken, bu sorun tüm takıma yansıdı ve sarı-lacivertliler beklenilen performansı ortaya koyamadı. Mourinho'nun stoper bölgesinde vazgeçmediği ikili olan Djiku ve Çağlar, Osimhen
karşısında çok zorlandı. Djiku girdiği 10 ikili mücadelenin 5'ini, Çağlar ise 14 ikili mücadelenin 9'unu kazandı, geçmiş dönemki performanslarının altında kaldı.