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Fenerbahçe'de planları Osimhen bozdu! İlginç rakamlar

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybetti. Sarı lacivertlilerde mağlubiyetin sebebi olarak birçok etmen söylense de, Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen'in Djiku ve Çağlar ile girdiği mücadelelerdeki istatistikleri dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 12:54 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 12:54
Fenerbahçe’de planları Osimhen bozdu! İlginç rakamlar

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Fenerbahçe'de yönetimden teknik heyete herkes Galatasaray maçını bir mağlubiyet olarak görürken, 6. haftada puan farkı 5'e çıktı, psikolojik üstünlük de sarı-kırmızılı takıma geçti.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk derbi maçına çıktı. (AFP)Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk derbi maçına çıktı. (AFP)

Teknik Direktör Jose Mourinho hafta boyunca savunma güvenliği vurgusu yaparken, Portekizli çalıştırıcının en çok önem verdiği bu sistem derbide adeta çöktü. Zorlu mücadele öncesinde ligdeki son 3 maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertli takıma tek bir oyuncunun performansı yetti, o da Osimhen oldu.
Osimhen, Fenerbahçe derbisini 1 asistle tamamladı. (AA)Osimhen, Fenerbahçe derbisini 1 asistle tamamladı. (AA)

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a gelen yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin defans hattındaki bütün uyumu bozarken, bu sorun tüm takıma yansıdı ve sarı-lacivertliler beklenilen performansı ortaya koyamadı. Mourinho'nun stoper bölgesinde vazgeçmediği ikili olan Djiku ve Çağlar, Osimhen karşısında çok zorlandı. Djiku girdiği 10 ikili mücadelenin 5'ini, Çağlar ise 14 ikili mücadelenin 9'unu kazandı, geçmiş dönemki performanslarının altında kaldı.

Osimhen, Galatasaray formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı. (AA)Osimhen, Galatasaray formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı. (AA)

Osimhen ise bu ikili karşısında 4 kez kaleyi yokladı, toplamda ise 15 ikili mücadeleye girerek adeta Fenerbahçe'nin defans hattını tek başına bozdu. Sarı-lacivertli takımdaki geri dörtlü yıldız futbolcuyu tutmaya odaklanınca oyun kuramadı bu da derbinin genelinde tüm takıma yansıdı.

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