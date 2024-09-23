Osimhen, Galatasaray formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı. (AA)



Osimhen ise bu ikili karşısında 4 kez kaleyi yokladı, toplamda ise 15 ikili mücadeleye girerek adeta Fenerbahçe'nin defans hattını tek başına bozdu. Sarı-lacivertli takımdaki geri dörtlü yıldız futbolcuyu tutmaya odaklanınca oyun kuramadı bu da derbinin genelinde tüm takıma yansıdı.