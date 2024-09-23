Ali Koç’un vermediği söz yine gündem! ’Bu ne yaman çelişki’

Koç, seçim öncesinde,demişti.Ancak Galatasaray derbisinde bu sezon transfer edilen isimlerden sadece Allan Saint-Maximin ilk 11'de yer aldı.Sofyan Amrabat ve Youssef El-Nesyri ikinci yarıda oyuna girerken, Juventus'tan kiralanan Filip Kostic kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin başında 7. sezonunu geçiren Ali Koç, yalnızca bir kez Türkiye Kupası'nı kazanabildi. (AA)

Ali Koç, 2027 yılına kadar Fenerbahçe başkanı olacak. (AA)



50 MİLYON EURO HARCADI!



Fenerbahçe bu sezon transfer etiği oyuncular için 49.5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.