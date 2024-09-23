Galatasaray’da 6 isme dev zam!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar ligin 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aslan bu galibiyetle beraber ezeli rakipleri ile olan puan farkını 5'e yükseltti.

Cimbom ayrıca şampiyonluk yolunda sıkça konuşulan psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi.