Galatasaray’da 6 isme dev zam!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar ligin 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aslan bu galibiyetle beraber ezeli rakipleri ile olan puan farkını 5'e yükseltti.
Cimbom ayrıca şampiyonluk yolunda sıkça konuşulan psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi.
Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. (İHA)
PERFORMANSLAR DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde ortaya konan oyun camiayı memnun ederken, bazı isimler de bireysel performansıyla teknik heyetten tam not aldı.
Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasının ardından formayı kapan Yunus Akgün, gösterdiği performansla dikkat çekti.
Galatasaray maçın ardından büyük sevinç yaşadı. (İHA)
6 İSME MÜJDE
Galatasaray'ın derbinin ardından 6 futbolcusuna zam yapmayı kararlaştırdığı öğrenildi. Takımın şampiyonluk yolundaki gidişatından memnun olan yönetim, yerli futbolcuların sözleşmelerini yenileyecek.