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Galatasaray'da 6 isme dev zam!

Süper Lig'de 6 hafta sonunda kayıpsız liderliğini sürdüren Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Takımın gidişatından memnun olan yönetimin, 6 yıldızın sözleşmesinde de iyileştirmeye gideceği öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 16:12 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 16:12
Galatasaray’da 6 isme dev zam!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar ligin 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aslan bu galibiyetle beraber ezeli rakipleri ile olan puan farkını 5'e yükseltti.

Cimbom ayrıca şampiyonluk yolunda sıkça konuşulan psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi.

Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. (İHA)Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. (İHA)
PERFORMANSLAR DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde ortaya konan oyun camiayı memnun ederken, bazı isimler de bireysel performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasının ardından formayı kapan Yunus Akgün, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Galatasaray maçın ardından büyük sevinç yaşadı. (İHA)Galatasaray maçın ardından büyük sevinç yaşadı. (İHA)
6 İSME MÜJDE

Galatasaray'ın derbinin ardından 6 futbolcusuna zam yapmayı kararlaştırdığı öğrenildi. Takımın şampiyonluk yolundaki gidişatından memnun olan yönetim, yerli futbolcuların sözleşmelerini yenileyecek.

Yunus Akgün performansıyla parladı. (İHA)Yunus Akgün performansıyla parladı. (İHA)
Sarı-kırmızılılarda maaşını TL üzerinden alan Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Günay Güvenç'in maaşında iyileştirmeye gidilecek.

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