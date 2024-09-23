Maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren goller; Livakovic (KK), Mertens ve Gabriel Sara'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Edin Dzeko attı.

Süper Lig 'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe sahasında Galatasaray 'ı konuk etti. Dev mücadelede kazanan sarı kırmızı taraf oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray zirvedeki yerini korudu. 6 maç sonunda firesiz yoluna devam eden Aslan, 18 puana ulaştı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bol pozisyonlu geçti. (AA)

ŞAMPİYONU AÇIKLADILAR

Her sezon yaptığı tahminlerle dikkat çeken Euro Club Index sitesi, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından şampiyonluk tahminini de yeniledi.

Buna göre Galatasaray, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezonu da şampiyon tamamlayacak.