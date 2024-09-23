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Süper Lig'in şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından şampiyonluk tahminini güncelledi. Buna göre geçtiğimiz sezonun bir benzeri sene sonunda yine yaşanacak. İşte Euro Club Index'e göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplayacağı puan ve Süper Lig'i şampiyon bitirecek takım...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 09:54 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 09:56
Süper Lig’in şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...

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Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Dev mücadelede kazanan sarı kırmızı taraf oldu.

Maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren goller; Livakovic (KK), Mertens ve Gabriel Sara'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Edin Dzeko attı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. (AA)Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. (AA)
PUAN FARKI AÇILIYOR

Bu sonucun ardından Galatasaray zirvedeki yerini korudu. 6 maç sonunda firesiz yoluna devam eden Aslan, 18 puana ulaştı.

Göztepe beraberliğinin ardından Galatasaray'a yenilerek puan kaybı yaşadığı ikinci maçı geride bırakan Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bol pozisyonlu geçti. (AA)Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bol pozisyonlu geçti. (AA)
ŞAMPİYONU AÇIKLADILAR

Her sezon yaptığı tahminlerle dikkat çeken Euro Club Index sitesi, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından şampiyonluk tahminini de yeniledi.

Buna göre Galatasaray, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezonu da şampiyon tamamlayacak.

Gabriel Sara ilk derbisinde gol attı. (AA)Gabriel Sara ilk derbisinde gol attı. (AA)
2 PUAN FARK

Euro Club Index, takımların toplayacağı puanları da duyurdu. Galatasaray'ın 91 puan toplayacağı tahmin edilirken, Fenerbahçe 89 puanda kalacak.

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