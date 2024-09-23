Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Dev mücadelede kazanan sarı kırmızı taraf oldu.
Maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren goller; Livakovic (KK), Mertens ve Gabriel Sara'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Edin Dzeko attı.
Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. (AA)
PUAN FARKI AÇILIYOR
Bu sonucun ardından Galatasaray zirvedeki yerini korudu. 6 maç sonunda firesiz yoluna devam eden Aslan, 18 puana ulaştı.
Göztepe beraberliğinin ardından Galatasaray'a yenilerek puan kaybı yaşadığı ikinci maçı geride bırakan Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bol pozisyonlu geçti. (AA)
ŞAMPİYONU AÇIKLADILAR
Her sezon yaptığı tahminlerle dikkat çeken Euro Club Index sitesi, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından şampiyonluk tahminini de yeniledi.
Buna göre Galatasaray, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezonu da şampiyon tamamlayacak.