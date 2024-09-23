3 büyüklerin Avrupa sınavı başlıyor! Ülke puanında kritik dönem

Beşiktaş iç sahadaki 3 maçını da kazandı. [Anadolu Ajansı]

BEŞİKTAŞ'IN İŞİ ZOR

Eyüpspor'u yenerek evindeki ilk 3 maçı kazanmayı başaran Beşiktaş'ta hedef Ajax karşılaşması.

Hollanda ekibiyle daha önce 2021'de kozlarını paylaşan Kartal, iki mücadeleden de yenik ayrılmıştı. Ancak o dönemden neredeyse hiçbir futbolcusu kalmayan Amsterdam temsilcisine karşı 3 puan için gidilecek.

Ajax, 227.55 milyon euro değer sahip. Beşiktaş ise 135.80 milyon euro.

Beşiktaş, UEFA sıralamasında 147'inci basmakta bulunurken Ajax 26'ıncı sırada yer alıyor.