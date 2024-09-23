3 büyüklerin Avrupa sınavı başlıyor! Ülke puanında kritik dönem

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Avupa Ligi'nden sezona başlayan Beşiktaş ilk maçlarında 3 puan alabilmek için sahaya çıkacak.
Üç büyük takım zorlu karşılaşmalarda ter dökerken diğer yandan ülke puanına da katkı sunmaya çalışacak.
Victor Osimhen Galatasaray kariyerine 2 maçta yaptığı 2 asistle başladı. [Anadolu Ajansı]
GALATASARAY'IN RAKİBİ PAOK
Derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 6'da 6 yapan ve puanını 18'e yükselten Galatasaray, ilk maçında PAOK deplasmanına çıkacak.
Yunan temsilcisini de evinde mağlup etmeyi hedefleyen Cimbom'a karşı siyah beyazlı ekip de 5 haftası geride kalan ligde 4 galibiyet alıp 1 kez de berabere kaldı.
En golcü isim ise takımın orta sahadaki Avusturyalı yıldızı Stefan Schwab. Galatasaray'ın 288.45 milyon euroluk değerine karşı Yunan temsilcisindeki toplam tutar 93.2 milyon euro.
PAOK, UEFA sıralamasında 49'uncu sırada. Sarı kırmızılılar ise 64.
Fenerbahçe derbide aldığı yenilgiyle büyük şok yaşadı. [Anadolu Ajansı}
GEÇEN SENE ELEMİŞTİ
Galatasaray derbisinden ağır yaralı olarak ayrılan Fenerbahçe, geçen sezon deplasmanda 3-0 yenip evinde 1-0 yenilerek elediği Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.
Topladığı 13 puanla zirvede büyük kayıp yaşayan sarı lacivertlilere karşı Belçika ligine istediği başlangıcı yapamayan sarı mavili ekip, 8 hafta sonunda 12'inci basamakta yer alıyor. Sadece 10 puan toplayabildiler.
Belçika temsilcisinin güncel piyasa değeri toplamı 77.30 milyon euro olarak görülüyor. Fenerbahçe'nin değeri 231.35 milyon euro.
Fenerbahçe, UEFA sıralamasında da rakibine oranla önde. 47. sırada yer alan Kanarya'ya karşı Union 60'ıncı olabildi.