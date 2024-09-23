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3 büyüklerin Avrupa sınavı başlıyor! Ülke puanında kritik dönem

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ilk maçlarına bu hafta çıkacak. Oynayacakları karşılaşmalarla birlikte hem yeni formatta kendi adlarına hem de UEFA'nın sıralamasında puan elde edebilmek adına mücadele verecekler. Son senelerde kritik bir eşikte olduğumuz ülke puanlarında hata yapmamamız gerekiyor. Zira 10'uncu sırada yer almamız işin ciddiyetini ortaya koyuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 20:15 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 20:27
3 büyüklerin Avrupa sınavı başlıyor! Ülke puanında kritik dönem

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Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Avupa Ligi'nden sezona başlayan Beşiktaş ilk maçlarında 3 puan alabilmek için sahaya çıkacak.

Üç büyük takım zorlu karşılaşmalarda ter dökerken diğer yandan ülke puanına da katkı sunmaya çalışacak.

Victor Osimhen Galatasaray kariyerine 2 maçta yaptığı 2 asistle başladı. [Anadolu Ajansı]Victor Osimhen Galatasaray kariyerine 2 maçta yaptığı 2 asistle başladı. [Anadolu Ajansı]

GALATASARAY'IN RAKİBİ PAOK

Derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 6'da 6 yapan ve puanını 18'e yükselten Galatasaray, ilk maçında PAOK deplasmanına çıkacak.

Yunan temsilcisini de evinde mağlup etmeyi hedefleyen Cimbom'a karşı siyah beyazlı ekip de 5 haftası geride kalan ligde 4 galibiyet alıp 1 kez de berabere kaldı.

En golcü isim ise takımın orta sahadaki Avusturyalı yıldızı Stefan Schwab. Galatasaray'ın 288.45 milyon euroluk değerine karşı Yunan temsilcisindeki toplam tutar 93.2 milyon euro.

PAOK, UEFA sıralamasında 49'uncu sırada. Sarı kırmızılılar ise 64.

Fenerbahçe derbide aldığı yenilgiyle büyük şok yaşadı. [Anadolu Ajansı}Fenerbahçe derbide aldığı yenilgiyle büyük şok yaşadı. [Anadolu Ajansı}

GEÇEN SENE ELEMİŞTİ

Galatasaray derbisinden ağır yaralı olarak ayrılan Fenerbahçe, geçen sezon deplasmanda 3-0 yenip evinde 1-0 yenilerek elediği Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.

Topladığı 13 puanla zirvede büyük kayıp yaşayan sarı lacivertlilere karşı Belçika ligine istediği başlangıcı yapamayan sarı mavili ekip, 8 hafta sonunda 12'inci basamakta yer alıyor. Sadece 10 puan toplayabildiler.

Belçika temsilcisinin güncel piyasa değeri toplamı 77.30 milyon euro olarak görülüyor. Fenerbahçe'nin değeri 231.35 milyon euro.

Fenerbahçe, UEFA sıralamasında da rakibine oranla önde. 47. sırada yer alan Kanarya'ya karşı Union 60'ıncı olabildi.

Beşiktaş iç sahadaki 3 maçını da kazandı. [Anadolu Ajansı]Beşiktaş iç sahadaki 3 maçını da kazandı. [Anadolu Ajansı]

BEŞİKTAŞ'IN İŞİ ZOR

Eyüpspor'u yenerek evindeki ilk 3 maçı kazanmayı başaran Beşiktaş'ta hedef Ajax karşılaşması.

Hollanda ekibiyle daha önce 2021'de kozlarını paylaşan Kartal, iki mücadeleden de yenik ayrılmıştı. Ancak o dönemden neredeyse hiçbir futbolcusu kalmayan Amsterdam temsilcisine karşı 3 puan için gidilecek.

Ajax, 227.55 milyon euro değer sahip. Beşiktaş ise 135.80 milyon euro.

Beşiktaş, UEFA sıralamasında 147'inci basmakta bulunurken Ajax 26'ıncı sırada yer alıyor.

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