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Galatasaray dümen kırdı! Zalewski beklenirken o geliyor

Transfer dönemi boyunca 3 kanat oyuncusuyla yollarını ayıran Galatasaray, bu isimlerin yerlerine bir takviye yapmadı. Aslan, bu nedenle transferin son günlerinde en az bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların eski gözdesi yeniden liste başı oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 15:57 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 15:57
Galatasaray dümen kırdı! Zalewski beklenirken o geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer arayışları devam ediyor. Sezon başından bu yana Tete, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi kanat oyuncularıyla yollarını ayıran sarı kırmızılılar bu isimlerin yerine transfer yapmadı.

Elde bir tek Ziyech ve Barış Alper'in kaldığı Galatasaray'da, Faslı yıldız ile ilgili de ayrılık iddiaları devam ediyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, transferin son günlerinde kanat transferi için yoğun çaba harcıyor.

Rayan Cherki, Galatasaray'ın listesinde yer alıyor.Rayan Cherki, Galatasaray'ın listesinde yer alıyor.
ZALEWSKİ DERKEN CHERKI

Bu doğrultuda Roma'nın yıldızı Zalewski'yi gündemine alan Galatasaray transferi noktalayamadı. Polonyalı yıldızı ikna edemeyen Aslan, gözünü eski gözdesi Rayan Cherki'ye çevirdi.

Cherki, Lyon'un yeni sözleşme teklifini reddetti.Cherki, Lyon'un yeni sözleşme teklifini reddetti.
İKNA GÖREVİ BURUK'TA

Galatasaray Rayan Cherki ile ilk görüşmeyi yaparken, teknik direktör Okan Buruk'un yıldız ismi ikna etmek için harekete geçtiği belirtildi. Fransız basınında, Buruk'un Cherki'ye kendisini 10 numarada değil kanatlarda oynatmak istediğini söylediği aktarıldı.

Rayan Cherki'nin güncel piyasa değeri 25 milyon euro.Rayan Cherki'nin güncel piyasa değeri 25 milyon euro.
PSG VE DORTMUND OLMADI

Transfer döneminde Lyon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cherki, PSG ve Borussia Dortmund ile görüşmüş ancak transfer tamamlanmamıştı.

Lyon'un Cherki'nin ayrılığına onay vermesindeki nedenin ise yıldız ismin yeni sözleşmeye yanaşmaması olduğu belirtildi.

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