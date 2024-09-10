Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer arayışları devam ediyor. Sezon başından bu yana Tete, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi kanat oyuncularıyla yollarını ayıran sarı kırmızılılar bu isimlerin yerine transfer yapmadı.
Elde bir tek Ziyech ve Barış Alper'in kaldığı Galatasaray'da, Faslı yıldız ile ilgili de ayrılık iddiaları devam ediyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, transferin son günlerinde kanat transferi için yoğun çaba harcıyor.
Rayan Cherki, Galatasaray'ın listesinde yer alıyor.
ZALEWSKİ DERKEN CHERKI
Bu doğrultuda Roma'nın yıldızı Zalewski'yi gündemine alan Galatasaray transferi noktalayamadı. Polonyalı yıldızı ikna edemeyen Aslan, gözünü eski gözdesi Rayan Cherki'ye çevirdi.
Cherki, Lyon'un yeni sözleşme teklifini reddetti.
İKNA GÖREVİ BURUK'TA
Galatasaray Rayan Cherki ile ilk görüşmeyi yaparken, teknik direktör Okan Buruk'un yıldız ismi ikna etmek için harekete geçtiği belirtildi. Fransız basınında, Buruk'un Cherki'ye kendisini 10 numarada değil kanatlarda oynatmak istediğini söylediği aktarıldı.