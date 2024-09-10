Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer arayışları devam ediyor. Sezon başından bu yana Tete, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi kanat oyuncularıyla yollarını ayıran sarı kırmızılılar bu isimlerin yerine transfer yapmadı.

Elde bir tek Ziyech ve Barış Alper'in kaldığı Galatasaray'da, Faslı yıldız ile ilgili de ayrılık iddiaları devam ediyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, transferin son günlerinde kanat transferi için yoğun çaba harcıyor.