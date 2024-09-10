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Galatasaray'da Ryan Kent vakası!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunurken yönetim en az iki takviye daha yapmanın peşinde. Bu doğrultuda Aslan'da tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi 'Ryan Kent vakası' yaşanabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 12:17 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 12:17
Galatasaray’da Ryan Kent vakası!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan Aslan, Nijeryalının imzasının ardından taktik değişikliğe gitme kararı aldı.

Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk yönetimden, kanat beklerinin yanı sıra sol stoper ve orta saha takviyesi de istedi.

Yusuf Demir, Galatasaray'da kadroda düşünülmüyor.Yusuf Demir, Galatasaray'da kadroda düşünülmüyor.
RYAN KENT VAKASI YAŞANABİLİR

Kadrosunda 13 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray'ın yalnızca bir transferlik kontenjanı bulunuyor. Kanat bek transferleri için Zalewski ve Ebimbe ile görüşen sarı kırmızılılar transferlerin tamamlanması halinde Yusuf Demir'i tribüne gönderecek.

Fenerbahçe de geçtiğimiz sezon kadroda yer olmaması nedeniyle Ryan Kent'e ligin ikinci yarısında lisans çıkartmamıştı.

Bir dönem Barcelona'ya kadar yükselen Yusuf, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.Bir dönem Barcelona'ya kadar yükselen Yusuf, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.
BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ

Bir dönem Barcelona'ya kadar yükselen ve A takımda forma şansı da bulunan Yusuf Demir, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu. Rapid Wien'den 6 milyon euroluk bedelle transfer edilen Yusuf, Basel'e kiralanmıştı.

Basel'de de beklenen etkiyi yaratamayan Yusuf, Galatasaray'a geri döndü ancak yine A takımda düşünülmüyor.

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