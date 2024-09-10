Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk yönetimden, kanat beklerinin yanı sıra sol stoper ve orta saha takviyesi de istedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan Aslan, Nijeryalının imzasının ardından taktik değişikliğe gitme kararı aldı.

Kadrosunda 13 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray 'ın yalnızca bir transferlik kontenjanı bulunuyor. Kanat bek transferleri için Zalewski ve Ebimbe ile görüşen sarı kırmızılılar transferlerin tamamlanması halinde Yusuf Demir 'i tribüne gönderecek.

Bir dönem Barcelona'ya kadar yükselen Yusuf, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.

BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ

Bir dönem Barcelona'ya kadar yükselen ve A takımda forma şansı da bulunan Yusuf Demir, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu. Rapid Wien'den 6 milyon euroluk bedelle transfer edilen Yusuf, Basel'e kiralanmıştı.

Basel'de de beklenen etkiyi yaratamayan Yusuf, Galatasaray'a geri döndü ancak yine A takımda düşünülmüyor.