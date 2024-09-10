Harry Kane tarihe geçti! İngiltere Finlandiya’yı 2-0 ile devirdi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden İngiltere, Finlandiya'yı ağırladı.
İngilizler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden İngiltere, Finlandiya'yı ağırladı.
İngilizler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti.
İngiltere ilk yarısı 0-0 sona biten maçta goller ikinci devrede Harry Kane'den geldi. Golcü futbolcu geçen sezon kaldığı yerden kulüp kariyeri sonrası milli takımda da devam etti.
Yıldız futbolcu 57 ve 76'da ağları havalandırmayı başardı.
ADINI TARİHE YAZDIRDI
31 yaşındaki santrfor oyuncusu; Bobby Charlton ve Wayne Rooney'nin ardından İngiltere forması ile çıktığı 100. maçta gol atan üçüncü oyuncu oldu.