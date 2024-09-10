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Harry Kane tarihe geçti! İngiltere Finlandiya'yı 2-0 ile devirdi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, kendi sahasında Finlandiya'yı ağırladı. İngilizler ilk yarısında skor bulamadığı maçta rakibini Harry Kane'in golleriyle 2-0 yenmeyi başardı.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 00:56 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 00:56
Harry Kane tarihe geçti! İngiltere Finlandiya’yı 2-0 ile devirdi

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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden İngiltere, Finlandiya'yı ağırladı.

İngilizler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti.

İngiltere Harry Kane'in golü ile kazandıİngiltere Harry Kane'in golü ile kazandı

İngiltere ilk yarısı 0-0 sona biten maçta goller ikinci devrede Harry Kane'den geldi. Golcü futbolcu geçen sezon kaldığı yerden kulüp kariyeri sonrası milli takımda da devam etti.

Yıldız futbolcu 57 ve 76'da ağları havalandırmayı başardı.

Harry Kane adını tarihe yazdırmayı başardıHarry Kane adını tarihe yazdırmayı başardı

ADINI TARİHE YAZDIRDI

31 yaşındaki santrfor oyuncusu; Bobby Charlton ve Wayne Rooney'nin ardından İngiltere forması ile çıktığı 100. maçta gol atan üçüncü oyuncu oldu.

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