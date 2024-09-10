Harry Kane tarihe geçti! İngiltere Finlandiya’yı 2-0 ile devirdi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden İngiltere , Finlandiya 'yı ağırladı.

Yıldız futbolcu 57 ve 76'da ağları havalandırmayı başardı.

İngiltere ilk yarısı 0-0 sona biten maçta goller ikinci devrede Harry Kane 'den geldi. Golcü futbolcu geçen sezon kaldığı yerden kulüp kariyeri sonrası milli takımda da devam etti.

İngiltere Harry Kane'in golü ile kazandı

Harry Kane adını tarihe yazdırmayı başardı

ADINI TARİHE YAZDIRDI

31 yaşındaki santrfor oyuncusu; Bobby Charlton ve Wayne Rooney'nin ardından İngiltere forması ile çıktığı 100. maçta gol atan üçüncü oyuncu oldu.