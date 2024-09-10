Nefes kesen maçta kazanan yok! Hollanda ile Almanya 2-2 berabere kaldı

İki takım da böylelikle birer puanı paylaştı.

Johan Cruyff Arena'da oynanan zorlu mücadele 2-2 sona erdi ve kazanan çıkmadı.

Uluslar Ligi'nde maçlar oynanmaya devam ediyor. Akşamın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Hollanda ile Almanya karşılaştı.

Brian Brobbey ikinci golün asistini yapan isim oldu

Hollanda karşılaşmaya adeta golle başladı. Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch'in asisti sonrasında skoru ülkesi adına üstünlüğe taşıdı. 38'de Deniz Undav beraberliği getirirken Almanlar 45'te Joshua Kimmich ile öne geçti.

50'de Denzel Dumfries sahneye çıkarak hem Brian Brobbey'in pasını asiste çevirdi hem de takımı adına beraberliği sağladı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Hollanda bir sonraki karşılaşmada Macaristan ile karşılacak. Almanya ise Bosna Hersek'e konuk olacak.