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Nefes kesen maçta kazanan yok! Hollanda ile Almanya 2-2 berabere kaldı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi ve puanlar paylaşıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 00:12 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 00:12
Nefes kesen maçta kazanan yok! Hollanda ile Almanya 2-2 berabere kaldı

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Uluslar Ligi'nde maçlar oynanmaya devam ediyor. Akşamın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Hollanda ile Almanya karşılaştı.

Johan Cruyff Arena'da oynanan zorlu mücadele 2-2 sona erdi ve kazanan çıkmadı.

İki takım da böylelikle birer puanı paylaştı.

Brian Brobbey ikinci golün asistini yapan isim olduBrian Brobbey ikinci golün asistini yapan isim oldu

Hollanda karşılaşmaya adeta golle başladı. Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch'in asisti sonrasında skoru ülkesi adına üstünlüğe taşıdı. 38'de Deniz Undav beraberliği getirirken Almanlar 45'te Joshua Kimmich ile öne geçti.

50'de Denzel Dumfries sahneye çıkarak hem Brian Brobbey'in pasını asiste çevirdi hem de takımı adına beraberliği sağladı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Hollanda bir sonraki karşılaşmada Macaristan ile karşılacak. Almanya ise Bosna Hersek'e konuk olacak.

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