Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Zalewski ve Ebimbe için de girişimlerini sürdürüyor.

Ancak dış basında çıkan haberlere göre Aslan; iki yıldızın transferinde hem kulüplerini hem de kendilerini henüz ikna edebilmiş değil.