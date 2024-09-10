PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe karşısında yıldızlaşmıştı! Galatasaray'dan sürpriz hamle

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Zalewski ve Ebimbe için çalışmalar sürüyor. Henüz iki yıldızı da ikna etmeyi başaramayan sarı kırmızılılarda sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Aslan, sezon başında Fenerbahçe karşısında gösterdiği performansla dikkat çeken isim için harekete geçti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 09:55 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 09:55
Fenerbahçe karşısında yıldızlaşmıştı! Galatasaray’dan sürpriz hamle

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Zalewski ve Ebimbe için de girişimlerini sürdürüyor.

Ancak dış basında çıkan haberlere göre Aslan; iki yıldızın transferinde hem kulüplerini hem de kendilerini henüz ikna edebilmiş değil.

Zalewski'nin Roma'dan ayrılmak istemediği iddia ediliyor.Zalewski'nin Roma'dan ayrılmak istemediği iddia ediliyor.
STOPERE SÜRPRİZ HEDEF

Sol kanat ve sağ kanat bekleri için Zalewski ve Ebimbe isimlerinde ısrarcı olan Galatasaray, stoper takviyesi için de arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda daha önce Mario Hermoso'ya imza attırmayan Aslan şimdi de Alexandro Ribeiro'nun peşine düştü.

Ribeiro, Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.Ribeiro, Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.
Fransa'da Lille forması giyen Ribeiro için sarı kırmızılılar resmi görüşmelere başladı. Galatasaray, güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan yıldız futbolcuyu bonservisiyle transfer etmek istiyor.

Ribeiro ve Edin Dzeko sık sık karşı karşıya gelmişti.Ribeiro ve Edin Dzeko sık sık karşı karşıya gelmişti.
FENERBAHÇE KARŞISINDA DİKKAT ÇEKTİ

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Lille, turu geçmeyi başarmıştı. Ribeiro, iki maçta da gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.

Galatasarayda Kerem Aktürkoğlunun parası yok oldu!Galatasarayda Kerem Aktürkoğlunun parası yok oldu!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun parası yok oldu!
Galatasaraydan Fenerbahçeye Kostic yanıtı! Yıldız isme kancaGalatasaraydan Fenerbahçeye Kostic yanıtı! Yıldız isme kanca
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic yanıtı! Yıldız isme kanca

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ölüm sessizliğinde bir köy, yalan beyan, delil karartma girişimi... Narin cinayetinde yanıt bekleyen 2 soru! Tavşantepe’den gelen pis koku
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu konuştu! Narin Güran’a neden kıydılar? O gece evde neler yaşandı? Şoke edici sözler
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! Araçta başka bir kişi daha mı vardı? 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
Fenerbahçe karşısında yıldızlaşmıştı! Galatasaray’dan sürpriz hamle
İsrail 28 Ağustos’ta düğmeye bastı! Gazze’de ilhak planı o isimde saklı
Dilan Polat ve Engin Polat’ın tahliyesi yargıya güveni sarstı mı?
Gözler FED kararında! Borsada eylül ayı nasıl geçecek? Faiz indirimleri bekleniyor mi? İşte dikkat çeken analiz
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım!
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile yağış uyarısı! Özellikle o illerde kuvvetli olacak
Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı! Katil Enes Güran mı? Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri...
111 bin işçi aranıyor! En çok hangi alanda alım yapılacak? İşte en çok alınan meslekler...
BES’ten ikinci emeklilik imkanı: OVP’de tarih verildi! Yeni sistem nasıl uygulanacak? Ne zaman hayata geçirilecek?
Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi! Flaş Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu sözleri
MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti
SON DAKİKA