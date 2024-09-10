Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Zalewski ve Ebimbe için de girişimlerini sürdürüyor.
Ancak dış basında çıkan haberlere göre Aslan; iki yıldızın transferinde hem kulüplerini hem de kendilerini henüz ikna edebilmiş değil.
Zalewski'nin Roma'dan ayrılmak istemediği iddia ediliyor.
STOPERE SÜRPRİZ HEDEF
Sol kanat ve sağ kanat bekleri için Zalewski ve Ebimbe isimlerinde ısrarcı olan Galatasaray, stoper takviyesi için de arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda daha önce Mario Hermoso'ya imza attırmayan Aslan şimdi de Alexandro Ribeiro'nun peşine düştü.
Ribeiro, Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.
Fransa'da Lille forması giyen Ribeiro için sarı kırmızılılar resmi görüşmelere başladı. Galatasaray, güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan yıldız futbolcuyu bonservisiyle transfer etmek istiyor.