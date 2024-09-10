Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu! İşte manşetler

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Galler beraberliğinin ardından ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar, Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-1 mağlup etti ve grupta zirveye çıktı.
Kerem Aktürkoğlu, milli takımda ilk hat-trickini yaptı.
Kerem'in attığı 3 gol, Galatasaray'lı taraftarlara buruk bir sevinç yaşatırken Benfica taraftarları ise adeta mest oldu. Portekiz basını, Kerem'in performansını manşetlerine taşırken çarpıcı ifadeler kullanıldı
Kerem'in 3. goldeki vuruşu...
"Ağız sulandırdı" ifadesini kullanan Record gazetesi "Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptığını" yazdı.