Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu! İşte manşetler

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Galler beraberliğinin ardından ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar, Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-1 mağlup etti ve grupta zirveye çıktı.