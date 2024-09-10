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Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu! İşte manşetler

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, henüz yeni takımıyla maça çıkmadan performansıyla gündem yaratmayı başardı. Kerem'in İzlanda maçı performansı Portekiz basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 11:36 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 11:36
Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu! İşte manşetler

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UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Galler beraberliğinin ardından ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar, Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-1 mağlup etti ve grupta zirveye çıktı.

Kerem Aktürkoğlu, milli takımda ilk hat-trickini yaptı.Kerem Aktürkoğlu, milli takımda ilk hat-trickini yaptı.
Kerem'in attığı 3 gol, Galatasaray'lı taraftarlara buruk bir sevinç yaşatırken Benfica taraftarları ise adeta mest oldu. Portekiz basını, Kerem'in performansını manşetlerine taşırken çarpıcı ifadeler kullanıldı

Kerem'in 3. goldeki vuruşu...Kerem'in 3. goldeki vuruşu...
"Ağız sulandırdı" ifadesini kullanan Record gazetesi "Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptığını" yazdı.

Kerem'in 3. golünde asist Arda Güler'den geldi.Kerem'in 3. golünde asist Arda Güler'den geldi.
Ojogo "Aktürkoğlu hat-trick yaptı.", Abola "Türkiye'nin İzlanda'ya karşı galibiyetinde Aktürkoğlu çok heyecan verici bir futbol ortaya koydu. Hat-trick yapan Benficalı futbolcunun rüya gibi performansı Türkiye'ye galibiyeti getirdi.", Publico "Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nden Bruno Lage'ye merhaba dedi." ifadelerini kullandı.

Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi! Flaş Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu sözleriSpor yazarları Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi! Flaş Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu sözleri
Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi! Flaş Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu sözleri

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