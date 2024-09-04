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Galatasaray'da Ziyech'in sözleşmesi feshediliyor! Yeni takımını duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Faslı yıldız bedelsiz bir şekilde Al-Gharafa'ya transfer olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 13:15 Güncelleme 04 Eylül 2024, 13:23
Galatasaray’da Ziyech’in sözleşmesi feshediliyor! Yeni takımını duyurdular

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Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda şimdi de Hakim Ziyech'in takıma veda edeceği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan o haber...İtalyan basınında yer alan o haber...
İtalyan basınında yer alan habere göre Faslı yıldız, Katar ekiplerinden Al-Gharafa ile anlaştı. Haberde Ziyech'in Galatasaray ile sözleşmesini feshedeceği kaydedildi.

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