Galatasaray’da Ziyech’in sözleşmesi feshediliyor! Yeni takımını duyurdular

Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda şimdi de Hakim Ziyech'in takıma veda edeceği iddia edildi.
Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda şimdi de Hakim Ziyech'in takıma veda edeceği iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre Faslı yıldız, Katar ekiplerinden Al-Gharafa ile anlaştı. Haberde Ziyech'in Galatasaray ile sözleşmesini feshedeceği kaydedildi.