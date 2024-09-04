Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer arayışı devam ediyor. Kadrosunu birçok isimle güçlendiren sarı kırmızılılar orta saha, kanat ve stoper takviyesi yapmak için de kolları sıvadı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer arayışı devam ediyor. Kadrosunu birçok isimle güçlendiren sarı kırmızılılar orta saha, kanat ve stoper takviyesi yapmak için de kolları sıvadı.
CASEMIRO HAMLESİ
Orta saha için ilk olarak Adrien Rabiot ve McKennie isimlerini gündemine alan Aslan, bu transferlerden istediği sonucu alamadı. Galatasaray şimdi de gözünü Manchester United'ın yıldızı Casemiro'ya dikti.
Özellikle Ugarte transferi sonrası Kırmızı Şeytanlar'daki 11 şansını yitirdiği belirtilen Casemiro, Liverpool ile oynanan maçta yaptığı hatalar nedeniyle ıslıklanmıştı.
Arabistan kulüplerinin de ilgisinin bulunduğu Casemiro'nun, Galatasaray'a kiralanma seçeneğini de değerlendirebileceği ifade edildi.