SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti

Geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, bu yıl Osimhen hamlesiyle beraber taraftarlarına unutulmaz bir hediye sundu. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılıların bir dünya yıldızına daha imza attırmak istediği belirtildi. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 12:56 Güncelleme 04 Eylül 2024, 12:56
Galatasaray’da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer arayışı devam ediyor. Kadrosunu birçok isimle güçlendiren sarı kırmızılılar orta saha, kanat ve stoper takviyesi yapmak için de kolları sıvadı.

Casemiyo, Brezilya milli takımının da formasını giyiyor.Casemiyo, Brezilya milli takımının da formasını giyiyor.
CASEMIRO HAMLESİ

Orta saha için ilk olarak Adrien Rabiot ve McKennie isimlerini gündemine alan Aslan, bu transferlerden istediği sonucu alamadı. Galatasaray şimdi de gözünü Manchester United'ın yıldızı Casemiro'ya dikti.

Casemiro, Liverpool maçında ıslıklandı.Casemiro, Liverpool maçında ıslıklandı.
Özellikle Ugarte transferi sonrası Kırmızı Şeytanlar'daki 11 şansını yitirdiği belirtilen Casemiro, Liverpool ile oynanan maçta yaptığı hatalar nedeniyle ıslıklanmıştı.

Casemiro, Manchester United'dan ayrılmayı gündemine aldı.Casemiro, Manchester United'dan ayrılmayı gündemine aldı.
Arabistan kulüplerinin de ilgisinin bulunduğu Casemiro'nun, Galatasaray'a kiralanma seçeneğini de değerlendirebileceği ifade edildi.

Galatasaraya transfer müjdesi: Kulübünden açıklama geldi! Keremin yerine gelecekGalatasaraya transfer müjdesi: Kulübünden açıklama geldi! Keremin yerine gelecek
Galatasaray'a transfer müjdesi: Kulübünden açıklama geldi! Kerem'in yerine gelecek
Galatasarayda Okan Buruku sevindiren transfer! İmzayı atıyorGalatasarayda Okan Buruku sevindiren transfer! İmzayı atıyor
Galatasaray'da Okan Buruk'u sevindiren transfer! İmzayı atıyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geldi! Ankara’da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP’li İBB’den ’dostlar alışverişte görsün’ tadında algı çalışması
Gardırop Atatürkçüleri’nin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan ’disiplin’ tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru
Narin Güran’a ne oldu? Amca Salim Güran neden tutuklandı? Konuşmaları ortaya çıktı! Dikkat çeken detay
Galatasaray’da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti
İstifa eden tazminat alabilir mi? 2008’den itibaren sigortalı olanlar…
Orta Vadeli Program yarın açıklanacak! OVP’de 3 temel güncelleme | OVP nedir?
Müge Anlı Mehmet Yörük olayında yeni gelişme! Üfürükçü ile aşk yaşadığı ortaya çıktı! İkinci bir cinayet mi var?
Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir yıldız daha!
Polat ailesi hakim karşısında! Hesap vakti geldi! Engin Polat’tan şaşırtan açıklama: Dışarı çıkmak için sabun yiyorlardı
ABD’den skandal Hamas hamlesi: Üst düzey liderler hakkında ceza davası açtılar
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik ilk kez konuştu: Nuri Alço’ya şoke eden suçlama: Prim kasıyor! Şüpheli ölümün nedeni ne?
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su taşkınlarına dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Osimhen yanıtı! Dev isim geliyor
HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar
SON DAKİKA