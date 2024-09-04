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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak Sofyan Amrabat'ı renklerine bağlarken, 8 numara pozisyonu için Cristian Medina ismi gündemdeydi. Kanarya Boca Juniors'un inadını henüz kıramazken, flaş bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe, Cristian Medina için Boca Juniors'ın inadını kıramıyor.

RABIOT BOMBASI Galatasaray'ın Osimhen gibi bir isme imza attırması sarı lacivertli camiada moralleri bozarken, Adrien Rabiot ismi gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği ancak imza attırmadığı yıldız isim menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.