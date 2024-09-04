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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Osimhen yanıtı! Dev isim geliyor

Galatasaray'ın Osimhen transferi Fenerbahçe'de moralleri bozdu. 8 numara arayışında olan sarı lacivertliler Medina için Boca Juniors'un inadını kıramayınca dünyaca ünlü yıldıza yöneldi. İşte Galatasaray'ın da ilgilendiği o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 09:32 Güncelleme 04 Eylül 2024, 09:41
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Osimhen yanıtı! Dev isim geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak Sofyan Amrabat'ı renklerine bağlarken, 8 numara pozisyonu için Cristian Medina ismi gündemdeydi. Kanarya Boca Juniors'un inadını henüz kıramazken, flaş bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe, Cristian Medina için Boca Juniors'ın inadını kıramıyor.Fenerbahçe, Cristian Medina için Boca Juniors'ın inadını kıramıyor.
RABIOT BOMBASI

Galatasaray'ın Osimhen gibi bir isme imza attırması sarı lacivertli camiada moralleri bozarken, Adrien Rabiot ismi gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği ancak imza attırmadığı yıldız isim menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Adrien Rabiot, uzun süre Galatasaray'ın gündemindeydi.Adrien Rabiot, uzun süre Galatasaray'ın gündemindeydi.
Kanarya, bu teklifi değerlendirmeye alırken Jose Mourinho'dan da onay gelmesi halinde transferin kısa sürede noktalanabileceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta geçiren ve sözleşmesi sona eren Fransız yıldızın piyasa değeri ise 35 milyon euro...

Medinadan Fenerbahçe resti! İşte o sözlerMedinadan Fenerbahçe resti! İşte o sözler
Medina'dan Fenerbahçe resti! İşte o sözler

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