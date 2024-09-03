Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay cevap!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sözleri gündem yaratmaya devam ediyor. Basın toplantılarında Galatasaray ile ilgili konuşmaktan çekinmeyen Portekizli teknik adam, "Galatasaraylı futbolcular kart görmüyorlar" açıklamasında bulunmuştu.