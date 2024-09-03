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Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile ilgili 'kart görmüyorlar' açıklamasında bulunmuştu. Portekizlinin bu sözlerine Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş bir yanıt geldi. İşte Mourinho'nun cevap vermesi beklenen o sözler...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 13:27 Güncelleme 03 Eylül 2024, 13:27
Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay cevap!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sözleri gündem yaratmaya devam ediyor. Basın toplantılarında Galatasaray ile ilgili konuşmaktan çekinmeyen Portekizli teknik adam, "Galatasaraylı futbolcular kart görmüyorlar" açıklamasında bulunmuştu.

Jose Mourinho sık sık Galatasaray ile ilgili demeçler veriyor.Jose Mourinho sık sık Galatasaray ile ilgili demeçler veriyor.
"TUZAĞINA DÜŞMEM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan, Jose Mourinho'nun bu sözlerine yanıt geldi. Buruk, "Mourinho'nun tuzağına düşmem" derken şöyle devam etti:

"Mourinho'yu çok iyi tanıyorum ve demeçleriyle ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Chelsea'de, Real Madrid'de, Roma'da ne yaptıysa şimdi de aynısını yapıyor. En güçlü gördüğü rakibe karşı psikolojik bir savaş başlatıp, ekstra baskı oluşturmaya çalışıyor. Ancak ben Mourinho'nun tuzağına düşmem"

Okan Buruk, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye karşı ligde galibiyet alamadı.Okan Buruk, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye karşı ligde galibiyet alamadı.
"6. HAFTA GÖRÜŞÜRÜZ"

Ayrıca Okan Buruk, Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacakları maçı hatırlatarak, "Ona gerekmedikçe karşılık vermeyeceğim. Herkes kendi işine baksın ve kendi takımıyla ilgilensin, bu hepimiz için daha iyi olur. Eğer birbirimizi gerçekten çok özlediysek, 6. haftada görüşüp hasret gideririz" ifadelerini kullandı.

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