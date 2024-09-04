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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Victor Osimhen'i kadrosuna katarak camia üzerindeki kara bulutları dağıtan Aslan, transferin son gününe kadar stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmak istiyor.