Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Victor Osimhen'i kadrosuna katarak camia üzerindeki kara bulutları dağıtan Aslan, transferin son gününe kadar stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmak istiyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Victor Osimhen'i kadrosuna katarak camia üzerindeki kara bulutları dağıtan Aslan, transferin son gününe kadar stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmak istiyor.
KEREM'İN YERİNE GELECEK
Galatasaray'da yaz transfer döneminde Tete, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle yollar ayrılırken henüz bir kanat takviyesi yapılmadı. Ziyech ile de vedalaşmak isteyen Galatasaray'da tek kanat Barış Alper Yılmaz olarak dikkat çekiyor.
Bu doğrultuda Fluminense'den Jhon Arias ismini gündemine alan Galatasaray'a bu transferden müjdeli haber geldi.
"BASKI YAPIYOR"
Arias'ın transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Brezilya kulübünün teknik direktörü Mano Menezes, Arias'ın Galatasaray'a transfer olmak için kendilerine baskı yaptığını belirtti.