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Galatasaray'a transfer müjdesi: Kulübünden açıklama geldi! Kerem'in yerine gelecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tete, Zaha ve Kerem ile yollarını ayıran Aslan bu isimlerin yerine henüz bir kanat takviyesi yapmadı. Sarı kırmızılılara bu doğrultuda müjdeli haber gelirken yıldız ismin kulübünden açıklama yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 10:05 Güncelleme 04 Eylül 2024, 10:14
Galatasaray’a transfer müjdesi: Kulübünden açıklama geldi! Kerem’in yerine gelecek

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Victor Osimhen'i kadrosuna katarak camia üzerindeki kara bulutları dağıtan Aslan, transferin son gününe kadar stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmak istiyor.

Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon euroya Benfica'ya transfer oldu.Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon euroya Benfica'ya transfer oldu.
KEREM'İN YERİNE GELECEK

Galatasaray'da yaz transfer döneminde Tete, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle yollar ayrılırken henüz bir kanat takviyesi yapılmadı. Ziyech ile de vedalaşmak isteyen Galatasaray'da tek kanat Barış Alper Yılmaz olarak dikkat çekiyor.

Bu doğrultuda Fluminense'den Jhon Arias ismini gündemine alan Galatasaray'a bu transferden müjdeli haber geldi.

Galatasaray'ın kanat transferinde önceliği Jhon Arias.Galatasaray'ın kanat transferinde önceliği Jhon Arias.
"BASKI YAPIYOR"

Arias'ın transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Brezilya kulübünün teknik direktörü Mano Menezes, Arias'ın Galatasaray'a transfer olmak için kendilerine baskı yaptığını belirtti.

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