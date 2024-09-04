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Galatasaray'dan Kostic için son teklif!

Galatasaray'da Osimhen transferinin ardından 3-5-2 sistemine geçiş için planlamalar yapılıyor. Bu doğrultuda sol kanat beke ihtiyaç duyan sarı kırmızılılar gündemine Kostic'i almıştı. Aslan, Juventus forması giyen yıldız isim için son teklifini yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 14:00 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 14:00
Galatasaray’dan Kostic için son teklif!

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Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon euroya satan Galatasaray, kanat transferi için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı takım, Juventus forması giyen Filip Kostic'i kadrosuna katmak istiyor.

KOSTIC'İ İKNA EDEMEDİ

Calciomercato'da yer alan habere göre; İtalyan deviyle anlaşan Galatasaray, Kostic'i henüz ikna edemedi. Haberde sarı kırmızılı yönetimin, yıldız oyuncu için son teklifini yaptığı belirtildi.
Kostic'in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Kostic'in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KARARINI VERMESİ BEKLENİYOR

Juve'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayan 31 yaşındaki kanat oyuncusu son kararını kısa süre içinde verecek. Torino devindeki sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Kostic, Juventus'ta 87 maçta 3 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.
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