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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, kadroda düşünülmeyen isimlerle de bir bir yollarını ayırıyor.

Cengiz Ünder, En Nesyri'nin ardından Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi konumunda.

Bu doğrultuda son olarak Miha Zajc, Luan Peres ve Rade Krunic ile yollar ayrılırken, Cengiz Ünder de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.