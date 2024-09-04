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Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Cengiz Ünder'in geleceği merak konusu olurken milli futbolcu için sarı lacivertlilere sürpriz takas teklifi geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 16:00 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 16:00
Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, kadroda düşünülmeyen isimlerle de bir bir yollarını ayırıyor.

Cengiz Ünder, En Nesyri'nin ardından Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi konumunda.Cengiz Ünder, En Nesyri'nin ardından Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi konumunda.
Bu doğrultuda son olarak Miha Zajc, Luan Peres ve Rade Krunic ile yollar ayrılırken, Cengiz Ünder de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremedi.Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremedi.
TAKAS TEKLİFİ

Fenerbahçe'de milli futbolcu için Rus kulüplerinin ardı ön plana çıkıyor. Spartak Moskova'nın teklifi Cengiz tarafından reddedilirken şimdi de Krasnodar talip oldu. Rus basınına yansıyan haberlere göre Krasnodar Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye Aleksandr Chernikov ismini önerdi.

Aleksandr Chernikov Fenerbahçe'ye önerildi.Aleksandr Chernikov Fenerbahçe'ye önerildi.
Ön libero bölgesinde göre yapan Aleksandr Chernikov'un piyasa değeri 5 milyon euro. 24 yaşındaki futbolcu Rus kulübünde bu sezon 10 maçta görev aldı.

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