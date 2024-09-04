Victor Osimhen resmen Galatasaray’da! Forma numarası şaşırttı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar tüm dünyada gündem oldu.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar tüm dünyada gündem oldu.
45 NUMARA GİYECEK
Nijeryalı yıldız resmi sözleşmeye de imzasını atarken forma numarası da netleşti. 99 numaralı formayı giyeceği konuşulan Osimhen'in tercihi 45 numaradan yana oldu.