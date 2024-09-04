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Victor Osimhen resmen Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar tüm dünyada gündem oldu. Osimhen, resmi sözleşmeye de imzasını atarken forma numarası da netleşti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 17:06 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 17:20
Victor Osimhen resmen Galatasaray’da! Forma numarası şaşırttı

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar tüm dünyada gündem oldu.

Osimhen, 45 numaralı formayı giyecek.Osimhen, 45 numaralı formayı giyecek.

45 NUMARA GİYECEK

Nijeryalı yıldız resmi sözleşmeye de imzasını atarken forma numarası da netleşti. 99 numaralı formayı giyeceği konuşulan Osimhen'in tercihi 45 numaradan yana oldu.

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