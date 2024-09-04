Sırp basını açıkladı! Fenerbahçe’ye Krunic’te bonservis şoku

Fenerbahçe
'de ayrılıklar sürüyor. Sarı lacivertlilerde geldiği günden bu yana bir türlü uyum sağlayamayan Rade Krunic
takımdan ayrılan son isim oldu. Tecrübeli futbolcunun yeni takımındaki sözleşmesi ise oldukça dikkat çekti.
Rade Krunic, bonservisiyle Kızılyıldız'a transfer oldu.
YENİ ADRESİ KIZILYILDIZ
Fenerbahçe
'nin 30 yaşındaki Bosna Hersekli ön libero oyuncusu Rade Krunic
, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."
ifadelerine yer verildi.
Boşnak oyuncu, sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamadı.
SIRP BASINI DUYURDU
Fenerbahçe
'nin Kızılyıldız'a gönderdiği Rade Krunic
'ten bonservis geliri elde edip etmediği merak konusuydu. Krunic'in sözleşme detaylarını Sırp basını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Krunic'in bonservisine dair açıklama yapmazken konuyla ilgili Sırp basınında haberler geçildi.