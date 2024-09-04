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Sırp basını açıkladı! Fenerbahçe'ye Krunic'te bonservis şoku

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılmasına devam ediliyor. Sarı lacivertliler geldiği günden bu yana gösterdiği performansla vasatı aşamayan Rade Krunic ile de vedalaştı. Kızılyıldız'a transfer olan Krunic ile ilgili Sırp basını anlaşmanın detaylarını duyurdu...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 11:54 Güncelleme 04 Eylül 2024, 11:54
Sırp basını açıkladı! Fenerbahçe’ye Krunic’te bonservis şoku

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Fenerbahçe'de ayrılıklar sürüyor. Sarı lacivertlilerde geldiği günden bu yana bir türlü uyum sağlayamayan Rade Krunic takımdan ayrılan son isim oldu. Tecrübeli futbolcunun yeni takımındaki sözleşmesi ise oldukça dikkat çekti.
Rade Krunic, bonservisiyle Kızılyıldız'a transfer oldu.Rade Krunic, bonservisiyle Kızılyıldız'a transfer oldu.

YENİ ADRESİ KIZILYILDIZ

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Bosna Hersekli ön libero oyuncusu Rade Krunic, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Boşnak oyuncu, sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamadı.Boşnak oyuncu, sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamadı.

SIRP BASINI DUYURDU

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'a gönderdiği Rade Krunic'ten bonservis geliri elde edip etmediği merak konusuydu. Krunic'in sözleşme detaylarını Sırp basını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Krunic'in bonservisine dair açıklama yapmazken konuyla ilgili Sırp basınında haberler geçildi.

Fenerbahçe'nin Krunic'i sonraki satışından pay almak kaydıyla bedelsiz gönderdiği belirtildi.Fenerbahçe'nin Krunic'i sonraki satışından pay almak kaydıyla bedelsiz gönderdiği belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN MADDE

Sırp basını, Kızılyıldız'ın Rade Krunic'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı. Haberlerde Kızılyıldız'ın transfer için Fenerbahçe'ye bonservis ödemeyeceği bildirildi. Buna karşın Sırp ekibinin, Krunic'in bir sonraki satışından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Fenerbahçe'ye vereceği vurgulandı.

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