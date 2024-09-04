Sırp basını açıkladı! Fenerbahçe’ye Krunic’te bonservis şoku

Fenerbahçe'nin Krunic'i sonraki satışından pay almak kaydıyla bedelsiz gönderdiği belirtildi.



DİKKAT ÇEKEN MADDE



Sırp basını, Kızılyıldız'ın Rade Krunic'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı. Haberlerde Kızılyıldız'ın transfer için Fenerbahçe'ye bonservis ödemeyeceği bildirildi. Buna karşın Sırp ekibinin, Krunic'in bir sonraki satışından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Fenerbahçe'ye vereceği vurgulandı.