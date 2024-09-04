Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler son olarak Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat'ı Fiorentina'dan bir yıllığına kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler son olarak Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat'ı Fiorentina'dan bir yıllığına kiraladı.
ANTONY BOMBASI
Geçtiğimiz sezon Fred'i bu sezon ise Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir Manchester United'lı yıldız için daha girişimlerine başladı. Kanarya, Kırmızı Şeytanlar'da süre bulamayan Antony'yi gündemine aldı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Brezilyalı yıldızı kiralamak için çalışmalarına başlayan yönetim, transferi kısa süre içerisinde noktalamayı hedefliyor.