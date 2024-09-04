SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye Manchester United'dan bir yıldız daha!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. 8 numara arayışında olan sarı lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi. Kanarya'nın, Manchester United'da kadroda düşünülmeyen yıldız kanat oyuncusu için devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 11:16 Güncelleme 04 Eylül 2024, 11:16
Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir yıldız daha!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler son olarak Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat'ı Fiorentina'dan bir yıllığına kiraladı.

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe ile zorunlu satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladı.Sofyan Amrabat, Fenerbahçe ile zorunlu satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladı.
ANTONY BOMBASI

Geçtiğimiz sezon Fred'i bu sezon ise Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir Manchester United'lı yıldız için daha girişimlerine başladı. Kanarya, Kırmızı Şeytanlar'da süre bulamayan Antony'yi gündemine aldı.

Antony, Manchester United kadrosunda düşünülmüyor.Antony, Manchester United kadrosunda düşünülmüyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Brezilyalı yıldızı kiralamak için çalışmalarına başlayan yönetim, transferi kısa süre içerisinde noktalamayı hedefliyor.

Fenerbahçeden Galatasaraya Osimhen yanıtı! Dev isim geliyorFenerbahçeden Galatasaraya Osimhen yanıtı! Dev isim geliyor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Osimhen yanıtı! Dev isim geliyor

SON DAKİKA