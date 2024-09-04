Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler son olarak Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat'ı Fiorentina'dan bir yıllığına kiraladı.

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe ile zorunlu satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladı.

ANTONY BOMBASI



Geçtiğimiz sezon Fred'i bu sezon ise Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir Manchester United'lı yıldız için daha girişimlerine başladı. Kanarya, Kırmızı Şeytanlar'da süre bulamayan Antony'yi gündemine aldı.