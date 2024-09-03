Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle bir bir yollarını ayırırken, Portekizli teknik adamın onay verdiği isimlerle de sözleşme uzatılacak.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle bir bir yollarını ayırırken, Portekizli teknik adamın onay verdiği isimlerle de sözleşme uzatılacak.
ANLAŞMA TAMAM
Kanarya'da bu doğrultuda İrfan Can Kahveci ile yeni mukavele imzalanması gündemdeydi. Kanarya'nın milli futbolcuyla her konuda anlaştığı öğrenildi.
3 YILLIK İMZA
Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren İrfan Can Kahveci, 3 yıllık yeni sözleşmeye imzasını atacak. Maaşında ciddi bir artışa gidilecek olan İrfan için Avrupa'dan iyi bir teklif gelmesi halinde de kolaylık sağlanacak.