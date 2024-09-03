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Fenerbahçe'de anlaşma tamam! 3 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Birçok isimle yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği isimlerle de mukavele yenilenecek. Kanarya'da ilk imzayı atacak isim de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 16:36 Güncelleme 03 Eylül 2024, 16:36
Fenerbahçe’de anlaşma tamam! 3 yıllık imza

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle bir bir yollarını ayırırken, Portekizli teknik adamın onay verdiği isimlerle de sözleşme uzatılacak.

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ANLAŞMA TAMAM

Kanarya'da bu doğrultuda İrfan Can Kahveci ile yeni mukavele imzalanması gündemdeydi. Kanarya'nın milli futbolcuyla her konuda anlaştığı öğrenildi.

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3 YILLIK İMZA

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren İrfan Can Kahveci, 3 yıllık yeni sözleşmeye imzasını atacak. Maaşında ciddi bir artışa gidilecek olan İrfan için Avrupa'dan iyi bir teklif gelmesi halinde de kolaylık sağlanacak.

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