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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle bir bir yollarını ayırırken, Portekizli teknik adamın onay verdiği isimlerle de sözleşme uzatılacak.