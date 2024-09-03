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Medina'dan Fenerbahçe resti! İşte o sözler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, Fred'in yokluğunda orta sahada onu aratmayacak bir isim arayışındaydı. Bu doğrultuda gündeme gelen Cristian Medina için Boca Juniors'a dev bir teklif yapıldı. Ancak bu teklifin de reddedilmesi üzerine Medina'dan rest geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 09:21 Güncelleme 03 Eylül 2024, 09:21
Medina’dan Fenerbahçe resti! İşte o sözler

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Son olarak kadrosunu Sofyan Amrabat ile güçlendiren sarı lacivertliler 8 numara için bekleyişe geçti.

Medina, Avrupa hayali için Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.Medina, Avrupa hayali için Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.
Kanarya, Boca Juniors'un 22 yaşındaki yıldızı Cristian Medina için 15 milyon dolarlık teklif yaptı. Ancak bu teklifin de kabul görmemesi üzerine Medina kulübüne rest çekti.

Medina, Arjantin milli takımında da forma giyiyor.Medina, Arjantin milli takımında da forma giyiyor.
"BIRAKIN GİDEYİM"

Fenerbahçe'nin Avrupa'ya yaptığı satışlar Medina'yı cezbederken, Arjantinli orta saha da kulübüne "Beni bırakın. Gitmek istiyorum" mesajını gönderdi.

Medina'nın sözleşmesinde 20 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunuyor.

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