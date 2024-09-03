Medina’dan Fenerbahçe resti! İşte o sözler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Son olarak kadrosunu Sofyan Amrabat ile güçlendiren sarı lacivertliler 8 numara için bekleyişe geçti.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Son olarak kadrosunu Sofyan Amrabat ile güçlendiren sarı lacivertliler 8 numara için bekleyişe geçti.
Kanarya, Boca Juniors'un 22 yaşındaki yıldızı Cristian Medina için 15 milyon dolarlık teklif yaptı. Ancak bu teklifin de kabul görmemesi üzerine Medina kulübüne rest çekti.
"BIRAKIN GİDEYİM"
Fenerbahçe'nin Avrupa'ya yaptığı satışlar Medina'yı cezbederken, Arjantinli orta saha da kulübüne "Beni bırakın. Gitmek istiyorum" mesajını gönderdi.
Medina'nın sözleşmesinde 20 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunuyor.