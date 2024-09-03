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Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Aslan'ın yeni 11'i

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Osimhen heyecanı yaşanıyor. Nijeryalı yıldız sezon sonuna kadar Napoli'den kiralanırken, Galatasaray'ın nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un taktik değiştireceği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 12:34 Güncelleme 03 Eylül 2024, 12:36
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! İşte Aslan’ın yeni 11’i

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hiç kimsenin beklemediği bir bomba patlattı. Sarı kırmızılılar, transfer döneminde Chelsea, Arsenal ve PSG'nin ilgilendiği ancak imza attıramadığı Victor Osimhen'i bir yıllığına renklerine bağladı.

Osimhen'in Galatasaray'a imzası büyük yankı uyandırdı.Osimhen'in Galatasaray'a imzası büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza imza attırması tüm dünyada gündeme otururken, hücum hattında Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi yıldızların bulunduğu sarı kırmızılıların nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak konusu oldu.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin en değerli takımları arasına girdi.Galatasaray, Avrupa Ligi'nin en değerli takımları arasına girdi.
TAKTİK DEĞİŞİYOR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen transferi sonrası 3-5-2 sistemine geçeceği öğrenildi. Buruk'u bu değişikliğe iten noktalardan birisi de Tete, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi kanat oyuncularının ayrılıkları sonrası yerlerinin dolmaması oldu.

Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer oldu.Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer oldu.
ICARDI - OSIMHEN ÇİFT FORVET

Yeni sistemde çift forvetle oynayacak olan Galatasaray'da Icardi ve Osimhen birlikte forma giyecek. Sarı kırmızılılarda Batshuayi ise sonradan oyuna girerek enerji katacak.

Icardi, Osimhen ile birlikte Galatasaray'ın en büyük gol umudu olacak.Icardi, Osimhen ile birlikte Galatasaray'ın en büyük gol umudu olacak.
3 STOPER KARARI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un savunmada nasıl bir 3'lü oynatacağı ise merak konusu. Aslan'da Davinson Sanchez'in forması garanti. Sanchez'in yanında Abdülkerim ve Nelsson ilk adaylar olarak görünse de Metehan Baltacı, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs da bu bölgede forma giyebilecek isimler.

Davinson Sanchez'in savunmadaki yeri garanti.Davinson Sanchez'in savunmadaki yeri garanti.
KANAT BEKLER BELLİ

Galatasaray'da 5'linin kanatlarında Barış Alper Yılmaz el rahatlatacak. İki bölgede de oynayabilen milli futbolcuyu solda Jakobs, sağda ise Jelert yedekleyecek.

Barış Alper Yılmaz, iki kanatta da görev yapabiliyor.Barış Alper Yılmaz, iki kanatta da görev yapabiliyor.
MERTENS YEDEK

Galatasaray'ın orta saha üçlüsünün ise Lucas Torreira, Kemer Demirbay ve Gabriel Sara olması planlanıyor. Yeni transfer gelmesi durumunda ise Kerem Demirbay yedeğe çekilecek. Eski temposunda olmayan Mertens ise Galatasaray'ın kulübe gücü olacak.

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