Okan Buruk’tan Osimhen kararı! İşte Aslan’ın yeni 11’i

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hiç kimsenin beklemediği bir bomba patlattı. Sarı kırmızılılar, transfer döneminde Chelsea, Arsenal ve PSG'nin ilgilendiği ancak imza attıramadığı Victor Osimhen'i bir yıllığına renklerine bağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hiç kimsenin beklemediği bir bomba patlattı. Sarı kırmızılılar, transfer döneminde Chelsea, Arsenal ve PSG'nin ilgilendiği ancak imza attıramadığı Victor Osimhen'i bir yıllığına renklerine bağladı.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza imza attırması tüm dünyada gündeme otururken, hücum hattında Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi yıldızların bulunduğu sarı kırmızılıların nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak konusu oldu.
TAKTİK DEĞİŞİYOR
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen transferi sonrası 3-5-2 sistemine geçeceği öğrenildi. Buruk'u bu değişikliğe iten noktalardan birisi de Tete, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi kanat oyuncularının ayrılıkları sonrası yerlerinin dolmaması oldu.
ICARDI - OSIMHEN ÇİFT FORVET
Yeni sistemde çift forvetle oynayacak olan Galatasaray'da Icardi ve Osimhen birlikte forma giyecek. Sarı kırmızılılarda Batshuayi ise sonradan oyuna girerek enerji katacak.
3 STOPER KARARI
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un savunmada nasıl bir 3'lü oynatacağı ise merak konusu. Aslan'da Davinson Sanchez'in forması garanti. Sanchez'in yanında Abdülkerim ve Nelsson ilk adaylar olarak görünse de Metehan Baltacı, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs da bu bölgede forma giyebilecek isimler.
KANAT BEKLER BELLİ
Galatasaray'da 5'linin kanatlarında Barış Alper Yılmaz el rahatlatacak. İki bölgede de oynayabilen milli futbolcuyu solda Jakobs, sağda ise Jelert yedekleyecek.
MERTENS YEDEK
Galatasaray'ın orta saha üçlüsünün ise Lucas Torreira, Kemer Demirbay ve Gabriel Sara olması planlanıyor. Yeni transfer gelmesi durumunda ise Kerem Demirbay yedeğe çekilecek. Eski temposunda olmayan Mertens ise Galatasaray'ın kulübe gücü olacak.