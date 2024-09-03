Okan Buruk’tan Osimhen kararı! İşte Aslan’ın yeni 11’i

Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer oldu.

ICARDI - OSIMHEN ÇİFT FORVET Yeni sistemde çift forvetle oynayacak olan Galatasaray'da Icardi ve Osimhen birlikte forma giyecek. Sarı kırmızılılarda Batshuayi ise sonradan oyuna girerek enerji katacak.

Icardi, Osimhen ile birlikte Galatasaray'ın en büyük gol umudu olacak.

3 STOPER KARARI Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un savunmada nasıl bir 3'lü oynatacağı ise merak konusu. Aslan'da Davinson Sanchez'in forması garanti. Sanchez'in yanında Abdülkerim ve Nelsson ilk adaylar olarak görünse de Metehan Baltacı, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs da bu bölgede forma giyebilecek isimler.

Davinson Sanchez'in savunmadaki yeri garanti.

KANAT BEKLER BELLİ Galatasaray'da 5'linin kanatlarında Barış Alper Yılmaz el rahatlatacak. İki bölgede de oynayabilen milli futbolcuyu solda Jakobs, sağda ise Jelert yedekleyecek.