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Fenerbahçe'de 6 isim UEFA'da kadro dışı!

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, UEFA'ya bildirilecek kadroyu da belirledi. 4 Eylül tarihinde grup maçlarında oynayabilecek isimlerin UEFA'ya bildirilmesi gerekirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun 6 ismi kadronun dışında bırakacağı öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 10:46 Güncelleme 03 Eylül 2024, 10:46
Fenerbahçe’de 6 isim UEFA’da kadro dışı!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler UEFA'ya verilecek kadroya çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho, 4 Eylül Çarşamba günü UEFA'ya sunulacak liste için kararını verdi.

Ertuğrul Çetin, Fenerbahçe'nin 3. kalecisi konumunda.Ertuğrul Çetin, Fenerbahçe'nin 3. kalecisi konumunda.
22 KİŞİ YAZILABİLECEK

UEFA listesinde kulübün altyapısından yetişen dört isim bulunmak zorunda. Ferdi Kadıoğlu'nun satılmasıyla birlikte şu an bu kurala uyan tek isim üçüncü kaleci Ertuğrul Çetin. Fenerbahçe, bundan dolayı Avrupa Ligi A Listesi'ne 22 kişi yazabilecek.

Ryan Kent UEFA kadrosuna bildirilmeyecek.Ryan Kent UEFA kadrosuna bildirilmeyecek.
6 İSİM KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın kadroda düşünmediği 6 ismin, UEFA listesine alınmayacağı öğrenildi. Bu doğrultuda; Ryan Kent, Emre Mor, Samet Akaydin, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin Avrupa serüveninde yer almayacaklar.

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