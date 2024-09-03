Fenerbahçe’de 6 isim UEFA’da kadro dışı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler UEFA'ya verilecek kadroya çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho, 4 Eylül Çarşamba günü UEFA'ya sunulacak liste için kararını verdi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler UEFA'ya verilecek kadroya çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho, 4 Eylül Çarşamba günü UEFA'ya sunulacak liste için kararını verdi.
22 KİŞİ YAZILABİLECEK
UEFA listesinde kulübün altyapısından yetişen dört isim bulunmak zorunda. Ferdi Kadıoğlu'nun satılmasıyla birlikte şu an bu kurala uyan tek isim üçüncü kaleci Ertuğrul Çetin. Fenerbahçe, bundan dolayı Avrupa Ligi A Listesi'ne 22 kişi yazabilecek.
6 İSİM KADRO DIŞI
Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın kadroda düşünmediği 6 ismin, UEFA listesine alınmayacağı öğrenildi. Bu doğrultuda; Ryan Kent, Emre Mor, Samet Akaydin, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin Avrupa serüveninde yer almayacaklar.