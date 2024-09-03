Fenerbahçe’de 6 isim UEFA’da kadro dışı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'de gözler UEFA'ya verilecek kadroya çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho, 4 Eylül Çarşamba günü UEFA'ya sunulacak liste için kararını verdi.

Ertuğrul Çetin, Fenerbahçe'nin 3. kalecisi konumunda.

22 KİŞİ YAZILABİLECEK

UEFA listesinde kulübün altyapısından yetişen dört isim bulunmak zorunda. Ferdi Kadıoğlu'nun satılmasıyla birlikte şu an bu kurala uyan tek isim üçüncü kaleci Ertuğrul Çetin. Fenerbahçe, bundan dolayı Avrupa Ligi A Listesi'ne 22 kişi yazabilecek.