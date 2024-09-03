Galatasaray’da Fabian Ruiz sesleri!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Victor Osimhen transferiyle birlikte tüm dünyada yankı uyandıran sarı kırmızılılar, gözünü orta saha takviyesine çevirdi.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Victor Osimhen transferiyle birlikte tüm dünyada yankı uyandıran sarı kırmızılılar, gözünü orta saha takviyesine çevirdi.
Bu doğrultuda Adrien Rabiot ile anlaşma sağlayamayan yönetim, Fabian Ruiz için girişimlere başladı. EURO 2024'te İspanya milli takımıyla kupaya uzanan ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Ruiz için PSG ile görüşme gerçekleştirilecek.
Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves ve Kang-in Lee orta saha rotasyonunda forma şansı azalan Ruiz için Galatasaray iyi bir seçenek olarak görünse de transferin gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.