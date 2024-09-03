Galatasaray’da Fabian Ruiz sesleri!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Victor Osimhen transferiyle birlikte tüm dünyada yankı uyandıran sarı kırmızılılar, gözünü orta saha takviyesine çevirdi.