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Galatasaray'da Fabian Ruiz sesleri!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Adrien Rabiot için yapılan görüşmelerde mesafe kaydedemeyen yönetim, gözünü PSG'nin yıldızı Fabian Ruiz'e dikti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 17:13 Güncelleme 03 Eylül 2024, 17:13
Galatasaray’da Fabian Ruiz sesleri!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Victor Osimhen transferiyle birlikte tüm dünyada yankı uyandıran sarı kırmızılılar, gözünü orta saha takviyesine çevirdi.

Fabian Ruiz, Napoli'den PSG'ye transfer oldu.Fabian Ruiz, Napoli'den PSG'ye transfer oldu.
Bu doğrultuda Adrien Rabiot ile anlaşma sağlayamayan yönetim, Fabian Ruiz için girişimlere başladı. EURO 2024'te İspanya milli takımıyla kupaya uzanan ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Ruiz için PSG ile görüşme gerçekleştirilecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen, Fabian Ruiz ile Napoli'de takım arkadaşıydı.Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen, Fabian Ruiz ile Napoli'de takım arkadaşıydı.
Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves ve Kang-in Lee orta saha rotasyonunda forma şansı azalan Ruiz için Galatasaray iyi bir seçenek olarak görünse de transferin gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.

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