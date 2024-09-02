Galatasaray’da Hakim Ziyech’ten ayrılık kararı!

Ziyech, sezona etkili bir başlangıç yapamadı.



OLYMPIAKOS İDDİASI



Yunan basınından sportime'a göre; Olympiakos, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde; Galatasaray'dan ayrılmak isteyen oyuncu ile Yunan ekibinin görüşmelere başladığı belirtildi.



ZIYECH İÇİN 3 MİLYON EURO



Faslı yıldızın Olympiakos'tan 3 milyon euro istediği belirtilirken, Galatasaray'ı da ayrılık için ikna etmelerinin gerektiği ifade edildi.