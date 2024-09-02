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Galatasaray'da Hakim Ziyech'ten ayrılık kararı!

Sezon başında Galatasaray'ın Chelsea'den bonservisini aldığı Hakim Ziyech, sarı kırmızılılardan ayrılmak istiyor. Adana Demirspor maçının ardından takımla dönmeyen Ziyehc için Arabistan takımlarının yanı sıra Olympiakos'un da ilgisi bulunuyor.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 14:02 Güncelleme 02 Eylül 2024, 14:02
Galatasaray’da Hakim Ziyech’ten ayrılık kararı!

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Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın ardından bir ayrılık da Hakim Ziyech ile yaşanabilir.

ÖZEL UÇAKLA AYRILDI

Ziyech, Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Adana'dan özel uçakla ayrıldı. Avrupa'dan ve Arabistan'dan teklifler alan 31 yaşındaki futbolcu artık Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

Ziyech, sezona etkili bir başlangıç yapamadı.Ziyech, sezona etkili bir başlangıç yapamadı.

OLYMPIAKOS İDDİASI

Yunan basınından sportime'a göre; Olympiakos, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde; Galatasaray'dan ayrılmak isteyen oyuncu ile Yunan ekibinin görüşmelere başladığı belirtildi.

ZIYECH İÇİN 3 MİLYON EURO

Faslı yıldızın Olympiakos'tan 3 milyon euro istediği belirtilirken, Galatasaray'ı da ayrılık için ikna etmelerinin gerektiği ifade edildi.

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