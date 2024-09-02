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Galatasaray'a Rabiot müjdesi! Transferi böyle duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Mario Hermoso transferinde hüsrana uğrarken, dünyaca ünlü yıldızla taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Aslan bu doğrultuda Rabiot'u gündemine alırken, Fransız basınından müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 12:20 Güncelleme 02 Eylül 2024, 12:20
Galatasaray’a Rabiot müjdesi! Transferi böyle duyurdular

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Orta sahasında Gabriel Sara ile güçlendiren Galatasaray, bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Adrien Rabiot için düğmeye bastı.

Rabiot'nun Juventus ile sözleşmesi sona erdi.Rabiot'nun Juventus ile sözleşmesi sona erdi.
Transfer dönemi boyunca istediği teklifi alamayan Fransız yıldız, Galatasaray'ın teklifini düşünmeye başladı. Fransız basınında yer alan habere göre; Gözü hala İngiltere Premier Lig'de olan Rabiot, istediği teklifi alamazsa Galatasaray'a imza atacak.

Fransız basınında yer alan o haber...Fransız basınında yer alan o haber...


Haberde Milan ve Galatasaray'ın Rabiot transferinde en ciddi iki aday olduğu vurgulanırken, Milan'ın Fransız yıldızla anlaşamadığı kaydedildi. Milan'ın yeni teklif yapıp yapmayacağı henüz bilinmezken, Galatasaray'ın Rabiot ile yüz yüze görüşmelere başlayacağı belirtildi.

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