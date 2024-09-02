Galatasaray’a Rabiot müjdesi! Transferi böyle duyurdular

Orta sahasında Gabriel Sara ile güçlendiren Galatasaray, bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Adrien Rabiot için düğmeye bastı.
Orta sahasında Gabriel Sara ile güçlendiren Galatasaray, bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Adrien Rabiot için düğmeye bastı.
Transfer dönemi boyunca istediği teklifi alamayan Fransız yıldız, Galatasaray'ın teklifini düşünmeye başladı. Fransız basınında yer alan habere göre; Gözü hala İngiltere Premier Lig'de olan Rabiot, istediği teklifi alamazsa Galatasaray'a imza atacak.
Haberde Milan ve Galatasaray'ın Rabiot transferinde en ciddi iki aday olduğu vurgulanırken, Milan'ın Fransız yıldızla anlaşamadığı kaydedildi. Milan'ın yeni teklif yapıp yapmayacağı henüz bilinmezken, Galatasaray'ın Rabiot ile yüz yüze görüşmelere başlayacağı belirtildi.