Galatasaray’a Rabiot müjdesi! Transferi böyle duyurdular

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Orta sahasında Gabriel Sara ile güçlendiren Galatasaray, bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Adrien Rabiot için düğmeye bastı.