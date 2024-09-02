Mario Hermoso tercihini Roma'dan yana kullandı. Bu doğrultuda Mario Hermoso 'yu gündemine alan Galatasaray , yıldız ismi Roma'ya kaptırdı. Ancak İtalyan basınına göre Roma'nın Galatasaray'a yaşattığı şok, Hermoso ile sınırlı kalmayacak.

İtalyan basınına göre Roma ve Galatasaray Hummels ile ilgileniyor.

"HUMMELS SAVAŞI BAŞLADI"



İtalyan basınında yer alan habere göre Smalling'i takımdan gönderen Roma, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Bonservisi elinde olan Hummels ile görüşmelere başlayan İtalyan ekibi, transferi noktalamak istiyor.