Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoper hattını güçlendirmek istiyor. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı'dan oluşan rotasyonu yeterli bulmayan Okan Buruk, yönetimden transfer istedi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoper hattını güçlendirmek istiyor. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı'dan oluşan rotasyonu yeterli bulmayan Okan Buruk, yönetimden transfer istedi.
Bu doğrultuda Mario Hermoso'yu gündemine alan Galatasaray, yıldız ismi Roma'ya kaptırdı. Ancak İtalyan basınına göre Roma'nın Galatasaray'a yaşattığı şok, Hermoso ile sınırlı kalmayacak.
"HUMMELS SAVAŞI BAŞLADI"
İtalyan basınında yer alan habere göre Smalling'i takımdan gönderen Roma, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Bonservisi elinde olan Hummels ile görüşmelere başlayan İtalyan ekibi, transferi noktalamak istiyor.
Habere göre Hummels ile ilgilenen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor. Ancak Hermoso gibi bu transferde de Roma'nın Galatasaray'ın önünde olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ DA İLGİLENDİ
Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Mats Hummels ile sezon başında Beşiktaş da uzun süre ilgilenmişti. Ancak siyah beyazlılar sonrasında Paulista'yı kadrosuna katmıştı.