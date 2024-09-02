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Roma'dan Galatasaray'a bir şok daha! Hermoso'nun ardından onu da kapıyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, stoper hattını güçlendirmek isterken Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Mario Hermoso'yu gündemine almıştı. Yıldız ismi Roma'ya kaptıran Aslan'a İtalyan ekibinden bir şok daha gelebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 10:36 Güncelleme 02 Eylül 2024, 10:36
Roma’dan Galatasaray’a bir şok daha! Hermoso’nun ardından onu da kapıyor

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoper hattını güçlendirmek istiyor. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı'dan oluşan rotasyonu yeterli bulmayan Okan Buruk, yönetimden transfer istedi.

Mario Hermoso tercihini Roma'dan yana kullandı.Mario Hermoso tercihini Roma'dan yana kullandı.
Bu doğrultuda Mario Hermoso'yu gündemine alan Galatasaray, yıldız ismi Roma'ya kaptırdı. Ancak İtalyan basınına göre Roma'nın Galatasaray'a yaşattığı şok, Hermoso ile sınırlı kalmayacak.

İtalyan basınına göre Roma ve Galatasaray Hummels ile ilgileniyor.İtalyan basınına göre Roma ve Galatasaray Hummels ile ilgileniyor.
"HUMMELS SAVAŞI BAŞLADI"

İtalyan basınında yer alan habere göre Smalling'i takımdan gönderen Roma, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Bonservisi elinde olan Hummels ile görüşmelere başlayan İtalyan ekibi, transferi noktalamak istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberİtalyan basınında yer alan haber
Habere göre Hummels ile ilgilenen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor. Ancak Hermoso gibi bu transferde de Roma'nın Galatasaray'ın önünde olduğu belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberin detayları...İtalyan basınında yer alan haberin detayları...
BEŞİKTAŞ DA İLGİLENDİ

Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Mats Hummels ile sezon başında Beşiktaş da uzun süre ilgilenmişti. Ancak siyah beyazlılar sonrasında Paulista'yı kadrosuna katmıştı.

Galatasaraydan Hermosoya karşı hamle! İmzalar atılıyorGalatasaraydan Hermosoya karşı hamle! İmzalar atılıyor
Galatasaray'dan Hermoso'ya karşı hamle! İmzalar atılıyor

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