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Ertuğrul Doğan: Yeni hocamızı perşembeye kadar açıklayacağız

Süper Lig'de iki maçından da beraberlikle ayrılan ve Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Doğan, Şenol Güneş hakkında yaptığı açıklamada henüz kimse ile anlaşma yapmadıklarını dile getirerek perşembe gününe kadar açıklayacaklarını söyledi. Ayrıca Batista Mendy için gelen 15 milyon euro seviyelerindeki teklifi reddettiklerini duyurdu.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 20:01 Güncelleme 02 Eylül 2024, 21:13
Ertuğrul Doğan: Yeni hocamızı perşembeye kadar açıklayacağız

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Şampiyonluk parolası ile yola çıkan Trabzonspor'da yaşanan teknik direktör ayrılığı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan, canlı yayında A Spor'un konuğu oldu. Doğan, gündemin en çok merak edilen konusu olan teknik direktör meselesine açıklık getirdi.

Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş gün içerisinde görüşme gerçekleştirmiştiErtuğrul Doğan ile Şenol Güneş gün içerisinde görüşme gerçekleştirmişti

İşte Ertuğrul Doğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

"Şenol Güneş normalde de İstanbul'a gelecekti. Sosyal medya hesabımızdan açıklama yapmıştık. Biz de netleştirip durumu çözmek istiyoruz. Bizim Trabzonluların Şenol hoca da bizim, Fatih hoca da bizim. Hüseyin hoca da bizim. Hepsinin adı konuşulurken dikkatli olmak lazım. Hepsini saygıyla karşılamamız lazım. Trabzonsporlular olarak bir arada olmalıyız. Şu an için kim olur bilmiyorum. Doğru kararı vermek istiyoruz. Bunlar Fatih Tekke, Hüseyin Çimşir ve Şenol Güneş gerçeğini değiştirmez."

SİYASİ BASKI İDDİALARI

"Trabzonspor'a siyasi baskı olmadı. Ağabeylerimizden, kardeşlerimizden görüş alırız, fikir alışverişi gerçekleştiririz. Yönetim kurulu olarak karar veririz. Şu ana kadar herhangi bir teknik direktörle anlaşmadık. Takım perşembe toplanacak. O güne kadar bu konu çözülür diye temenni ediyorum."

ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

"Şenol Güneş bu takımın, bu şehrin önemli bir değeri. Şenol hocayla görüşmelerimiz sürüyor. Bir Fatih Tekke hayranıyım. Futbolculuğunun da hayranıyım. Şenol hoca şampiyonluk yaşamış, başka takımlada şampiyon olmuş. Milli takım çalıştırmış... Herkese saygı duymalıyız."

"DURUMDAN MEMNUN DEĞİLİM"

"Sezon başlangıcından memnun değilim. Taraftar da haklı. Abdullah hoca da memnun değildi. Transferin büyük bir kısmı bitmişti. Fakat hem bizim hem de teknik kadronun istemediği bir başlangıç oldu. Nerede eksik veya doğru yaptığımızı görüyoruz. Bazen her şeyi doğru yapsan da olmuyor. Ve olmadı. Başarısızlık oldu. Karşılıklı ve el sıkışarak ayrıldık. Gönül böyle olmasını istemezdi ama bunu yaşadık. Bir an önce zirve yarışında yer almak istiyoruz. Vazgeçmek yok."

Abdullaj Avcı, perşembe gününe kadar teknik direktör konusunu çözeceklerini söylediAbdullaj Avcı, perşembe gününe kadar teknik direktör konusunu çözeceklerini söyledi

"YÖNETİM KURULUNUN OLUMLU GÖRÜŞÜ VAR"

"Şehrin genlerini bilen bir isim Şenol hoca. Yönetim kurulundan aldığım yetki var ve görüştük. Ancak şu ana kadar fazla bir detay görüşmedik. Yarın görüşeceğiz."

"DURUMDAN MEMNUN DEĞİLİM"

"Futbolcularla konuştum. Şaşkınlıkla karşılayanlar da oldu. Otelde toplantı yaptık. Yabancılarla özel konuştum. Hedeflerimizi anlattım. Transferlerimizin devam edeceğini dile getirdik."

"BİR DAKİKAM YOK"

"Trabzonspor için ne doğruysa onu yapıyorum. Onu düşünüyorum. Bir dakilam bile yok. Konuşanlara cevap vermiyorum. Bu kulübün yılda 656 milyon lira faiz borcu var. Yeni başarılar için kulübün borç yükünden kurtulması lazım. Bu işi düzeltmedikçe yürütemeyiz. Sistem kuramamış organizasyonun yoksa yoluna devam edemezsin. Bu kulübün 1 lira geliri yok. Herkesin her konuda düşüncesi var ve saygı duyuyorum ama en çok odaklanılması gereken noktaya en az ilgiyi gösteriyoruz. Birbirimize bir an önce önce konsantrasyon sağlarsak başarıları yakalarız. Türk futbolunun değişimi burada saklı. Akademi olarak değişmeliyiz. Ekonomideki değişimi de yaratmak istiyoruz."

"TRABZONSPORLU SPONSORUMUZ YOK"

"Şu anki sponsorlarımızın içinde Trabzonsporlu bir tane şirket yok. Herkese saygı duyuyorum. Bir bildikleri vardır diyorum. Ama olmasını isterdim. Ben başkası benden iyi yapıyorsa yanında dururum. Maddi, manevi ne destek varsa veririm."

"TRABZONSPOR'UN İKİ İHTİYACI VAR"

"Kulübün şu anda ekonomisinden ve akademiden geçiyor. Kas yapısıyla, başarısıyla ve fiziği ile buraya gelmeli"

Erturğrul Doğan, transfer konusunda yeni adımlar attıklarını söylediErturğrul Doğan, transfer konusunda yeni adımlar attıklarını söyledi

ONUACHU AÇIKLAMASI

"6 milyon euro ve bonuslar önerdik. Henüz anlaşmadık ama görüşüyoruz. Kulübü 15 milyon euroda diretiyor.Kendisine talibiz. Southampton'ın durumu hakkında konuşamam ama bir hafta içinde dönüş sağlayacaklarını düşünüyorum. Serdar Saatçı ile de ilgileniyoruz. Savic'in yokluğunda Mendy yine stoper oynadı. Orada sıkıntı yaşıyoruz."

YABANCI KONTENJANI

"Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Orada belki bir şey değişebilir. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir. Bir yabancı daha alabilecek gibi plan yaptık."

"KEŞKE BİRLİKTE ÇALIŞSALAR"

"Trabzonspor için önemli adımlar atıyoruz. İstanbul'da 2, Trabzon'da 1 arazi için görüşüyoruz. Seyahatler, personeller gibi kalemler eklenince çok büyük paralar ödeniyor. Herkesin sahip çıkması gerekiyor kulübe. Kimin yönettiği önemli değil. Birlikteliği sağlamak lazım. Keşke Şenol Güneş, Fatih Tekke ve Hüseyin Çimşir birlikte çalışsa. Bir hafta rahat uyku uyurum."

"MENDY İÇİN 20 MİLYON EURO"

Batista Mendy için teklifler geldi ama kabul etmedik. İtalya'dan geldi. 15 milyon euroya yakındı. Oyuncumuz için 20 milyon euro ve üstünü talep ediyoruz.

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