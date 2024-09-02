Şampiyonluk parolası ile yola çıkan Trabzonspor 'da yaşanan teknik direktör ayrılığı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan , canlı yayında A Spor'un konuğu oldu. Doğan, gündemin en çok merak edilen konusu olan teknik direktör meselesine açıklık getirdi.

Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş gün içerisinde görüşme gerçekleştirmişti

İşte Ertuğrul Doğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

"Şenol Güneş normalde de İstanbul'a gelecekti. Sosyal medya hesabımızdan açıklama yapmıştık. Biz de netleştirip durumu çözmek istiyoruz. Bizim Trabzonluların Şenol hoca da bizim, Fatih hoca da bizim. Hüseyin hoca da bizim. Hepsinin adı konuşulurken dikkatli olmak lazım. Hepsini saygıyla karşılamamız lazım. Trabzonsporlular olarak bir arada olmalıyız. Şu an için kim olur bilmiyorum. Doğru kararı vermek istiyoruz. Bunlar Fatih Tekke, Hüseyin Çimşir ve Şenol Güneş gerçeğini değiştirmez."

SİYASİ BASKI İDDİALARI

"Trabzonspor'a siyasi baskı olmadı. Ağabeylerimizden, kardeşlerimizden görüş alırız, fikir alışverişi gerçekleştiririz. Yönetim kurulu olarak karar veririz. Şu ana kadar herhangi bir teknik direktörle anlaşmadık. Takım perşembe toplanacak. O güne kadar bu konu çözülür diye temenni ediyorum."

ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

"Şenol Güneş bu takımın, bu şehrin önemli bir değeri. Şenol hocayla görüşmelerimiz sürüyor. Bir Fatih Tekke hayranıyım. Futbolculuğunun da hayranıyım. Şenol hoca şampiyonluk yaşamış, başka takımlada şampiyon olmuş. Milli takım çalıştırmış... Herkese saygı duymalıyız."

"DURUMDAN MEMNUN DEĞİLİM"

"Sezon başlangıcından memnun değilim. Taraftar da haklı. Abdullah hoca da memnun değildi. Transferin büyük bir kısmı bitmişti. Fakat hem bizim hem de teknik kadronun istemediği bir başlangıç oldu. Nerede eksik veya doğru yaptığımızı görüyoruz. Bazen her şeyi doğru yapsan da olmuyor. Ve olmadı. Başarısızlık oldu. Karşılıklı ve el sıkışarak ayrıldık. Gönül böyle olmasını istemezdi ama bunu yaşadık. Bir an önce zirve yarışında yer almak istiyoruz. Vazgeçmek yok."