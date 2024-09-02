Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Mario Hermoso şoku yaşanıyor. Aslan, İstanbul'a getirmek için özel uçak ayarladığı yıldız futbolcuyu Roma'ya kaptırdı.

Sarı kırmızılıların bu gelişme üzerine Victor Nelsson ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladığı kaydedildi.