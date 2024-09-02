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Galatasaray'dan Hermoso'ya karşı hamle! İmzalar atılıyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Uçak planı dahil hazırlanan Mario Hermoso, son gün tercihini Roma'dan yana kullandı. Aslan, bu gelişme üzerine flaş bir isimle sözleşme görüşmelerine başladı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 09:47 Güncelleme 02 Eylül 2024, 09:49
Galatasaray’dan Hermoso’ya karşı hamle! İmzalar atılıyor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Mario Hermoso şoku yaşanıyor. Aslan, İstanbul'a getirmek için özel uçak ayarladığı yıldız futbolcuyu Roma'ya kaptırdı.

Sarı kırmızılıların bu gelişme üzerine Victor Nelsson ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladığı kaydedildi.

Nelsson'un Hermoso transferi gerçekleşmesi durumunda ayrılacağı konuşuluyordu.Nelsson'un Hermoso transferi gerçekleşmesi durumunda ayrılacağı konuşuluyordu.
AYRILIK KONUŞULUYORDU

Galatasaray'ın Mario Hermoso transferini noktalaması halinde Victor Nelsson ile yolların ayrılabileceği konuşuluyordu. Ancak transferin yatmasının ardından sarı kırmızılılar harekete geçti.

2 MİLYON EURO KAZANACAK

Nelsson'un 2026 yılında bitecek sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatacağı ve maaşının yıllık 2 milyon euroya yükseleceği gelen haberler arasında.

Nelsson, 2021 yılında Galatasaray'a imza attı.Nelsson, 2021 yılında Galatasaray'a imza attı.

2021 yılında Galatasaray'a imza atan Nelsson, sarı kırmızılı formayı 130 maçta terletti. Danimarkalı stoper, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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