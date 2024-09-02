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Beşiktaş bombayı patlattı! Joao Mario İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de 3'te 3 yaparak milli takım arasına girmeyi başaran ve bir maçı da eksik olan Beşiktaş, transferde bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, Benfica'da forma giyen Joao Mario'yu İstanbul'a getirecek.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 22:29 Güncelleme 02 Eylül 2024, 22:55
Beşiktaş bombayı patlattı! Joao Mario İstanbul’a geliyor

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Bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Beşiktaş'a yeni dünya yıldızı geliyor. Kartal, bir süredir ilgilendiği Benfica'nın yıldızı Joao Maria ile el sıkıştıktan sonra Benfica ile de anlaştı.

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Yönetimin Portekiz devi ile yaptığı görüşmelerin ardından mutlu sona ulaşıldı. 31 yaşındaki ota saha oyuncusunun salı (yarın) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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