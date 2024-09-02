Beşiktaş bombayı patlattı! Joao Mario İstanbul’a geliyor

Bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Beşiktaş'a yeni dünya yıldızı geliyor. Kartal, bir süredir ilgilendiği Benfica'nın yıldızı Joao Maria ile el sıkıştıktan sonra Benfica ile de anlaştı.
Bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Beşiktaş'a yeni dünya yıldızı geliyor. Kartal, bir süredir ilgilendiği Benfica'nın yıldızı Joao Maria ile el sıkıştıktan sonra Benfica ile de anlaştı.
Yönetimin Portekiz devi ile yaptığı görüşmelerin ardından mutlu sona ulaşıldı. 31 yaşındaki ota saha oyuncusunun salı (yarın) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.