SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza geldi. Kadıköy'de oynanan rövanş maçında Lille kalecisine atılan yabancı madde nedeniyle temsilcimize ceza geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 17:03 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 17:03
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille ile karşılaştı. Fransa'da rakibine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ise rakibiyle 1-1 berabere kalması sonucu Devler Ligi'ne katılma hakkını yitirmişti.

Edin Dzeko, Fenerbahçeli taraftarları madde atmamaları için sakinleştirmeye çalışmıştı.Edin Dzeko, Fenerbahçeli taraftarları madde atmamaları için sakinleştirmeye çalışmıştı.

YABANCI MADDELER İÇİN CEZA

Kadıköy'de oynanan maçın bir bölümünde sahaya kale arkası tribünlerinden yabancı maddeler atılmıştı. Yaşanan olaylardan dolayı UEFA, Fenerbahçe'ye ceza verdi. Buna göre UEFA, sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli olmak üzere kısmi seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.

Fenerbahçeden 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kancaFenerbahçeden 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca
Fenerbahçe'den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca
Fenerbahçede 11 değişiyor! Mourinhodan sürpriz kararFenerbahçede 11 değişiyor! Mourinhodan sürpriz karar
Fenerbahçe'de 11 değişiyor! Mourinho'dan sürpriz karar
Fenerbahçede kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euroFenerbahçede kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro
Fenerbahçe'de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor
Aslı Baykal’dan Berat Albayrak’ın enerji vizyonuna övgü: Türkiye’nin önüne çok büyük bir yol açtı
Türk Telekom
CANLI TAKİP | İsrail çöküşün eşiğinde! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek açıkladılar! Savaş makinesi Orta Doğu’da
Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca
Irak’ın kuzeyinde 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Herkesin atladığı o gerçek... Dilan Polat’ın lüks araç muamması!
7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek! Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için tarih verildi
Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Poyraz hakkında ilk açıklama! Deniz Uğur tarih verdi: Saldırı altındayım
Sıra sigara ve makaronda... Maliye harekete geçti!
Başkan Erdoğan’dan yeni Anayasa mesajı: Bu hedeften bir an bile uzaklaşmış değiliz
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Paris gezisinin diyeti mi ödendi?
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar
Asgari ücrete enflasyon ayarı! 4 formül masada: Yeni oranlarla zamlı 2024 Ocak maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA