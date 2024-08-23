UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille ile karşılaştı. Fransa'da rakibine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ise rakibiyle 1-1 berabere kalması sonucu Devler Ligi'ne katılma hakkını yitirmişti.

Edin Dzeko, Fenerbahçeli taraftarları madde atmamaları için sakinleştirmeye çalışmıştı.

YABANCI MADDELER İÇİN CEZA



Kadıköy'de oynanan maçın bir bölümünde sahaya kale arkası tribünlerinden yabancı maddeler atılmıştı. Yaşanan olaylardan dolayı UEFA, Fenerbahçe'ye ceza verdi. Buna göre UEFA, sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli olmak üzere kısmi seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.