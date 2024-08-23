Galatasaray’da Dursun Özbek’ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve kaptanlık açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.
Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlıktan alındığına dair gelen soruya flaş bir yanıt verdi.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.
Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlıktan alındığına dair gelen soruya flaş bir yanıt verdi.
Dursun Özbek'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;
"Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezonda değişiyor. Yeni transferler geliyor, ayrılanlar oluyor. Transfer sürecinde kaptanlıklarda değişiklikler olabiliyor."
"Şunu hatırlatmak istiyorum; Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek, bir kaptan gibi, sahada 11 kaptan varmış gibi hizmet etmek durumundadır. Bunun kaptanlıkla ilgili Galatasaray'daki bugün yaşananlar, daha sezonun başında, dolayısıyla gidecek gelecek oyuncuların, takımın yapısı tam olarak bitmemiştir. Transfer sezonunun sonuna kadar bir yapımız var. Tartışmalar buradan kaynaklıyor. Kimse endişe etmesin. Galatasaray hizmet eden herkesin değerini bilir, sevgi dolu bakar. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."
"ELEŞTİRİLERE KATILMIYORUM"
"Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Galatasaray takımı 11 kişi, kulübedekilerle bir bütün. Bunların içinden falanca iyi oynadı, falanca kötü oynadı diye tefrik etmek yanlış. Söylediğiniz oyuncular bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Muslera, Abdülkerim değerli oyuncularımız. Bir anlık performansıyla onları değerlendirmek Galatasaray için olmaması gereken bir şey. Her ikisi de çok değerli oyuncumuz. Bu konuda eleştirilere katılmıyorum. Bir rövanş maçımız var. Turu geçeceğiz. Onun için bugünden bu tiple yorumlar yapmak, söylemler içinde olmak yanlış."