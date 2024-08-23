SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de 11 değişiyor! Mourinho'dan sürpriz karar

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Geldiği günden bu yana her maça farklı 11'le başlayan Jose Mourinho, Rizespor karşısında da farklı isimleri sahaya sürecek. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 11:52 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 11:58
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertliler ligin 3. hafta maçında Karadeniz deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

Ligin ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0'la geçen Kanarya, ikinci hafta maçında 2-0 öne geçtiği Göztepe karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

ÇİFT FORVET KARARI

Teknik direktör Jose Mourinho, Göztepe karşısında takımını çift forvetle sahaya sürdü. Dzeko ve En Nesyri'yi birlikte oynatan Portekizli teknik adam, iki isimden de gol katkısı aldı.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

Dzeko penaltıdan ağları havalandırırken, En Nesyri Szymanski'nin adrese teslim ortasını şık bir kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

DEĞİŞİKLİKLER TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın maç içerisinde yapmış olduğu değişiklikler ise tepki çekti.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

Göztepe'nin baskı kurduğu dakikalarda İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kulübedeyken sağ kanada Cenk Tosun'u alan Mourinho, eleştiri aldı.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

Ayrıca 39 yaşındaki Dzeko'nun 90 dakika sahada kalması ve performansıyla eleştirilen Krunic'in oyuna dahil olması, beraberliği getiren sonuç olarak yorumlandı.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

11 YİNE DEĞİŞİYOR

Geldiği günden bu yana her maça farklı 11'le başlayan Jose Mourinho, Rizespor karşısında da farklı isimleri sahaya sürecek.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

Fenerbahçe'de kalede yine Livakovic olacak. Savunma hattını ise Osayi Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku ve Oosterwolde oluşturacak.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

FRED DÖNÜYOR

Mourinho'nun 'özledim' dediği Fred de ilk 11'deki yerine dönüyor. Brezilyalı yıldız orta sahada İsmail Yüksek'in partneri olacak.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

Kanarya'da Szymanski'nin 10 numara pozisyonunda olması beklenirken, kanatlarda Tadic ve Saint Maximin görev alacak. Portekizli teknik adam forvet tercihini ise En Nesyri'den yana kullanacak.

Fenerbahçede kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euroFenerbahçede kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro
Fenerbahçe'de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro
Fenerbahçeden 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarıFenerbahçeden 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı
Fenerbahçe'den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı
Fenerbahçeye Fransadan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacakFenerbahçeye Fransadan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak
Fenerbahçe'ye Fransa'dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Aslı Baykal’dan Berat Albayrak’ın enerji vizyonuna övgü: Türkiye’nin önüne çok büyük bir yol açtı
Irak’ın kuzeyinde 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Türk Telekom
Herkesin atladığı o gerçek... Dilan Polat’ın lüks araç muamması!
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar
Asgari ücrete enflasyon ayarı! 4 formül masada: Yeni oranlarla zamlı 2024 Ocak maaşı ne kadar olacak?
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Paris gezisinin diyeti mi ödendi?
Sağlık Bakanlığından Kars Aile Mahkemesi’nin topuk kanı kararına itiraz! Uzmanlar uyardı: Geri dönüşü yok
Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro
Başkan Erdoğan’dan yeni Anayasa mesajı: Bu hedeften bir an bile uzaklaşmış değiliz
Kemal Kılıçdaroğlu hançercisi Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Özgür Özel tasfiye mi edilecek?
PKK’lı kundakçı TikTok üzerinden emir aldı! Hedefi Antalya’da oteli bulunan üst düzey bir siyasetçi çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! O bölgeler için alarm verildi... HAVA DURUMU
Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!
1 milyon liraya okul öncesi eğitim! Özel anaokulları zammı abarttı fiyatlar tıp fakültesini geçti
SON DAKİKA