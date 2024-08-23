Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertliler ligin 3. hafta maçında Karadeniz deplasmanına gidecek.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertliler ligin 3. hafta maçında Karadeniz deplasmanına gidecek.
Ligin ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0'la geçen Kanarya, ikinci hafta maçında 2-0 öne geçtiği Göztepe karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı.
ÇİFT FORVET KARARI
Teknik direktör Jose Mourinho, Göztepe karşısında takımını çift forvetle sahaya sürdü. Dzeko ve En Nesyri'yi birlikte oynatan Portekizli teknik adam, iki isimden de gol katkısı aldı.
Dzeko penaltıdan ağları havalandırırken, En Nesyri Szymanski'nin adrese teslim ortasını şık bir kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.
DEĞİŞİKLİKLER TEPKİ ÇEKTİ
Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın maç içerisinde yapmış olduğu değişiklikler ise tepki çekti.
Göztepe'nin baskı kurduğu dakikalarda İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kulübedeyken sağ kanada Cenk Tosun'u alan Mourinho, eleştiri aldı.
Ayrıca 39 yaşındaki Dzeko'nun 90 dakika sahada kalması ve performansıyla eleştirilen Krunic'in oyuna dahil olması, beraberliği getiren sonuç olarak yorumlandı.
11 YİNE DEĞİŞİYOR
Geldiği günden bu yana her maça farklı 11'le başlayan Jose Mourinho, Rizespor karşısında da farklı isimleri sahaya sürecek.
Fenerbahçe'de kalede yine Livakovic olacak. Savunma hattını ise Osayi Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku ve Oosterwolde oluşturacak.
FRED DÖNÜYOR
Mourinho'nun 'özledim' dediği Fred de ilk 11'deki yerine dönüyor. Brezilyalı yıldız orta sahada İsmail Yüksek'in partneri olacak.
Kanarya'da Szymanski'nin 10 numara pozisyonunda olması beklenirken, kanatlarda Tadic ve Saint Maximin görev alacak. Portekizli teknik adam forvet tercihini ise En Nesyri'den yana kullanacak.