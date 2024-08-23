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Galatasaray'dan Rafa Silva açıklaması! "İlgimiz olmadı"

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gösterdiği performansla kısa sürede kendisine hayran bırakan Rafa Silva'nın adı transfer döneminde de Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı kırmızılılardan konuya ilişkin sorulan soruya açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 14:50 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 14:54
Galatasaray’dan Rafa Silva açıklaması! İlgimiz olmadı

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gösterdiği performansla kısa sürede kendisine hayran bırakan Rafa Silva'nın adı transfer döneminde de Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı kırmızılılardan konuya ilişkin sorulan soruya açıklama geldi.

Sabah'ın haberine göre; "Galatasaray'ın Rafa Silva'ya bu sezon ilgisi oldu mu?" sorusuna yanıt veren İbrahim Hatipoğlu, şu yanıtı verdi;

"Biz yönetime geldiğimizde hiçbir transfer bitmek üzere değildi. Rafa Silva'nın yerinde Mertens ile sözleşme imzaladık. Rafa Silva da satılık oyuncu konumundaydı ama hiç ilgimiz olmadı. Farklı iddialar da gündeme geldi fakat doğru değil."

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BEŞİKTAŞ'TA 3 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 31 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapan Portekizli futbolcu, siyah-beyazlılarda çıktığı 4 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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