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Fenerbahçe'den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya'nın transfer limiti nedeniyle durakladığı öğrenilirken, kadroda yer açmak ve limit artırmak için de görüşmeler sürüyor. Ayrılıkların gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe'nin Chelsea'nin 3 yıldızına imza attırmak istediği iddia edildi...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 15:43 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 15:43
Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında yaptığı takviyelerle taraftarını heyecanlandıran sarı lacivertliler En Nesyri hamlesinin ardından beklemeye geçti.

Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca

Kanarya'nın transfer limiti nedeniyle durakladığı öğrenilirken, kadroda yer açmak ve limit artırmak için de görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca

Bu doğrultuda ilk olarak Miguel Crespo ile vedalaşan sarı lacivertliler, Portekizli oyuncuyu bedelsiz olarak Başakşehir'e gönderdi.

Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca

Geçtiğimiz sezon Brezilya ekiplerinden Gremio'ya kiralanan ve burada da tutunmayan Joao Pedro, Fenerbahçe ile katılması gereken kampa gelmemişti. Kanarya, golcü oyuncuyla da sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı.

Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca

LİMİTİ FERDİ AÇACAK

Fenerbahçe'de bonservisli satışlarında resmileşmesi bekleniyor. Kanarya ilk olarak Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu ile vedalaşacak. Milli yıldızın transferinden kasaya 35 milyon euro girmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca

Fenerbahçe ayrıca Rodrigo Becao, Ryan Kent, Samet Akaydin, Miha Zajc ve Cengiz Ünder gibi isimlerle de yollarını ayırıp kasaya para girmesinin sağlamanın peşinde.

Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca

100 MİLYON EUROLUK OPERASYON

Bu ayrılıkların gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe'nin Chelsea'nin 3 yıldızına imza attırmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca

Hali hazırda 42 sözleşmeli futbolcusu bulunan Chelsea, bu rakamı 21'e düşürmek istiyor. Bu doğrultuda birçok yıldız kadro dışı bırakılırken sarı lacivertliler de harekete geçti.

Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca

Fenerbahçe'nin toplam değerleri 100 milyon euroyu bulan Raheem Sterling, Ben Chilwell ve Benoit Badiashile için masada olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca

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