Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca

Geçtiğimiz sezon Brezilya ekiplerinden Gremio'ya kiralanan ve burada da tutunmayan Joao Pedro, Fenerbahçe ile katılması gereken kampa gelmemişti. Kanarya, golcü oyuncuyla da sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı.

LİMİTİ FERDİ AÇACAK Fenerbahçe'de bonservisli satışlarında resmileşmesi bekleniyor. Kanarya ilk olarak Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu ile vedalaşacak. Milli yıldızın transferinden kasaya 35 milyon euro girmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ayrıca Rodrigo Becao, Ryan Kent, Samet Akaydin, Miha Zajc ve Cengiz Ünder gibi isimlerle de yollarını ayırıp kasaya para girmesinin sağlamanın peşinde.

100 MİLYON EUROLUK OPERASYON Bu ayrılıkların gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe'nin Chelsea'nin 3 yıldızına imza attırmak istediği iddia edildi.